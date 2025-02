Al Virginian la compagnia Teatro del Cerchio con lo spettacolo “5 MINUTI”

Arezzo, 17 febbraio 2025 – Il Teatro Virginian, piccolo gioiello nel cuore di Arezzo, è gestito da più di dieci anni dalla compagnia La Filostoccola, ed è un luogo di produzione, formazione teatrale e programmazione.

La sua Stagione Teatrale, ogni anno più ricca, e gli eventi fuori stagione, sempre più numerosi, vedono salire sul palco sia ospiti provenienti da tutta Italia, sia compagnie del territorio aretino, sia giovani artisti in cerca di un luogo che possa accogliere il loro lavoro.

Nell’ambito della Stagione Teatrale 24/25 dal titolo “Party Time”, salirà sul palco la compagnia Teatro del Cerchio con lo spettacolo “5 MINUTI”, con Mario Aroldi e Gabriella Carrozza, testo e regia di Mario Mascitelli, che andrà in scena giovedì 20 febbraio alle ore 21.00.

Quanto dura, in media, un provino? 5 minuti. A volte una vita. Per tutti quelli che almeno una volta nella vita hanno dovuto sostenere un provino per una parte a teatro, per un film, per l’ammissione a un talent show o semplicemente hanno sostenuto un colloquio di lavoro, quel “tempo sospeso” lo conoscono bene. È come se la vita si fermasse in quella frazione temporale e aprisse un varco come di fronte a una sliding door che ti può cambiare la vita per sempre o anche solo per un periodo. La preparazione a casa, magari davanti a uno specchio, a una telecamera, a un telefonino. Riprendersi e comunicarlo sui social. E poi riprendersi dalla delusione se il provino va male o elevarsi al settimo cielo se invece va bene. È la vita. Quella di chi ha scelto di vivere così. Ma se uno poi non si riprendesse? A quali nuove scelte sarebbe costretto?

In scena cinque sedie. Un uomo entra in quella stanza per un provino. Si prepara, ripassa, attende la sua amica, che dovrà passargli le battute ma che non arriva. Una donna entra successivamente. È più spaesata. Se ne sta in silenzio in disparte. Non ha voglia di socializzare con l’altro che tenta di coinvolgerla. Poi cede. È lì per un altro motivo. Il tempo passa, qualcosa cambia, lei si scioglie. Si parlano, si raccontano, si fanno coraggio. Scherzano insieme e decidono di andarsene senza aver fatto il provino ma prima sfogano la voglia di urlare quello che pensano verso chi li ha fatti attendere fino a quel momento senza mai palesarsi. Ricominciare insieme? Potrebbe funzionare. O forse non si può.

La vendita dei biglietti (intero 12€, ridotto 10€) è disponibile il giorno dello spettacolo presso il Teatro Virginian. Per maggiori informazioni o prenotazioni, è possibile contattare i numeri 333 8459441 o al 3495299372, scrivere a [email protected] o tramite i canali social della Compagnia.

“PARTY TIME” Stagione Teatrale 2024/2025 Teatro Virginian

Via De’ Redi n. 12 Arezzo

A cura di La Filostoccola

Sponsor della Stagione TVN TECH, LASI – sicurezza per l’ambiente

Con il contributo di Fondazione CR Firenze ed il sostegno di Regione Toscana