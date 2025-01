Arezzo, 15 gennaio 2025 – Dalle stelle della danza del panorama internazionale con coreografie di Valentino Zucchetti, coreografo del Royal Ballet di Londra, all’Orchestra di Padova e del Veneto, una delle realtà orchestrali più apprezzate in Italia che eseguirà la Sinfonia n. 4 di Mahler, mai proposta ad Arezzo, e l’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, con cui la Fondazione rinnova anche quest’anno la preziosa collaborazione, passando per le esibizioni dell’acclamato soprano americano Nadine Sierra e la leggenda del pianoforte Mikhail Pletnev. Al via la Stagione Concertistica Aretina 2025 al Teatro Petrarca, che da domenica 9 febbraio propone eventi che spaziano tra la danza, il canto e la musica a cura di Fondazione Guido d’Arezzo, che conferma così il suo ruolo di promotore di cultura e punto di riferimento per la scena musicale italiana. La stagione, organizzata con il patrocinio del Comune di Arezzo e il sostegno della Fondazione CR Firenze, è possibile grazie alla Fondazione Guido d’Arezzo – ente presieduto dal sindaco della città Alessandro Ghinelli e diretto da Lorenzo Cinatti – e al Maestro Giovanni Andrea Zanon, direttore artistico della stagione concertistica della fondazione; con il supporto di Ministero della Cultura, Regione Toscana, Comune di Arezzo, Fondazione CR Firenze (info www.fondazioneguidodarezzo.com, ticket dal 22 gennaio su www.discoverarezzo.com e in biglietteria al Teatro Petrarca).

Il cartellone si apre domenica 9 febbraio alle 17:00 con il gala di danza "Le stelle della Danza al Petrarca", un evento che vedrà sul palco i più celebri ballerini del panorama internazionale: Nicoletta Manni, Timofej Andrijashenko, Sarah Lamb, Lukas B. Brændsrod, Rebecca Bianchi, Claudio Cocino, Claudia D'Antonio e Danilo Notaro daranno vita a una serata straordinaria, unendo virtuosismo tecnico ed emozione per celebrare la bellezza e l'arte della danza attraverso coreografie ideate da Valentino Zucchetti, coreografo del Royal Ballet di Londra. Saranno presenti anche due violinisti dal Teatro dell’Opera di Roma. Si prosegue venerdì 7 marzo alle 20:30 con la serata dedicata al repertorio lirico e cameristico "Grandi voci al Petrarca", un recital di canto che vedrà protagonista il soprano americano Nadine Sierra, acclamata a livello mondiale per la sua versatilità e la voce cristallina.

Martedì 25 marzo alle 20:30 sarà la volta di "Grandi pianisti al Petrarca", con il recital del leggendario pianista Mikhail Pletnev. Il maestro offrirà al pubblico un programma affascinante che attraversa secoli e stili: dalle composizioni magistrali di Johann Sebastian Bach alla liricità di Robert Schumann, fino alla poesia del romanticismo nordico di Edvard Grieg. E ancora mercoledì 16 aprile alle 20:30 presso la Basilica di San Francesco con il concerto sinfonico di Pasqua che vedrà protagonista l’Orchestra di Padova e del Veneto, una delle realtà orchestrali più apprezzate in Italia. Il programma del concerto prevede l’esecuzione della Sinfonia n. 4 di Mahler, mai proposta ad Arezzo. Chiude la stagione il concerto sinfonico con l’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino diretta da Cornelius Meister in occasione della Festa della Repubblica, con il soprano Monica Bacelli, domenica 1 giugno ore 20,30 presso Caurum Hall – Auditorium Guido d’Arezzo: in programma C. M. von Weber Der Freischutz, Ouverture, L. Berio Folk Songs e R. Schumann Sinfonia No. 4, Op. 120.

"La cultura è un pilastro fondamentale della nostra comunità e il Teatro Petrarca ne è un simbolo, sempre più punto di riferimento per le arti performative - ha dichiarato il sindaco e presidente della fondazione Guido d'Arezzo Alessandro Ghinelli - Con questa nuova stagione vogliamo offrire agli aretini un'esperienza culturale ricca e variegata, un programma di altissimo livello con artisti di fama internazionale che ci accompagneranno con spettacoli di danza, musica, canto. Sono convinto che questa nuova stagione concertistica aretina contribuirà a rendere Arezzo una città ancora più viva e attrattiva".

“L’obiettivo di questa quarta edizione della Stagione Concertistica Aretina – spiega il Maestro Giovanni Andrea Zanon – è proporre Arezzo come città della musica sia a livello italiano che internazionale, portando in teatro grandi nomi da tutto il mondo. Siamo molto soddisfatti della risposta che il pubblico ha dato in questi anni, con una presenza assidua che ci ha assicurato una catena di sold out, dunque quest’anno, anche in concomitanza con le celebrazioni per i 30 anni dalla morte di Arturo Benedetti Michelangeli, abbiamo scelto di essere ancora più ambiziosi nella creazione del programma. Avremo le étoiles della danza, con coreografie create appositamente per Arezzo, poi l’eccellenza del canto con Nadine Sierra e il grande pianista Mikhail Pletnev. Si prosegue col concerto di Pasqua nel suggestivo scenario di San Francesco e conclusione con una collaborazione a cui teniamo moltissimo: quella con l’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino”.

TICKET

da mercoledì 22 gennaio 2025

online su www.discoverarezzo.com

al Teatro Petrarca tutti i mercoledì dalle 17.30 alle 19.30