Arezzo, 13 febbraio 2025 – Al via la 28° edizione del Carnevale al Boscatello, con il patrocinio del comune di Castiglion Fiorentino e la collaborazione della Pro Loco di Castiglion Fiorentino.

3 domeniche: 16, 23 febbraio e 2 marzo, dalle ore 14:30.

E' prevista animazione, concorsi mascherati per bambini, non potrà mancare la pentolaccia ed ogni domenica tanta musica e divertimento.

“Torna il Carnevale al Boscatello con la sua veste tradizionale tra coriandoli e stelle filanti, il trenino per i più piccoli, il ‘Pendolino del Boscatello’, musica e intrattenimento con Gigione, Mirianelli e la Pentolaccia; e poi tutte le domeniche concorsi mascherati per bambini”. Moreno Ceccherini, presidente del Circolo Boscatello, annuncia la nuova edizione del “Carnevale al Boscatello”, che vede il patrocinio del comune di Castiglion Fiorentino e la collaborazione della Pro Loco, giunta alla 28° edizione. Tutti in pista, quindi, dalle ore 14.30 a partire da questa domenica 16 febbraio, fino a domenica 2 marzo.

Tre pomeriggi passati in allegria e spensieratezza. Un appuntamento, quello con il “Carnevale al Boscatello” che richiama moltissimi castiglionesi e non solo e che anima le domenica di fine inverno.

“Un plauso all’associazione che mantiene inalternata negli anni questa tradizione che mette allegria e spensieratezza” conclude l’assessore al Terzo Settore, Alessandro Concettoni.