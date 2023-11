Al via il primo weekend targato “Natale Spaziale” a Castiglion Fiorentino

Arezzo, 30 novembre 2023 – Al via il primo weekend targato “Natale Spaziale”, il ricco cartelloni di eventi che, per tutto il periodo natalizio, animerà la città e il territorio di Castiglion Fiorentino con iniziative culturali, artistiche e d’intrattenimento per un pubblico di tutte le età.

Questo primo fine settimana sarà caratterizzato dalla presenza della Fabbrica di Cioccolato: un’esperienza sensoriale unica nel suo genere che, dal pomeriggio di venerdì 1° dicembre, delizierà gli occhi dei visitatori con le sue installazioni e il loro palato con tante prelibatezze a base di cioccolato. Rivolto a grandi e piccini, l’evento sarà, inoltre, arricchito da laboratori creativi e artisti di strada che contribuiranno a creare un’atmosfera magica.

Il programma di venerdì 1° dicembre vede anche la presentazione del nuovo libro dell’autore castiglionese Antongiulio Banelli dal titolo “Castiglion Fiorentino nelle tempeste d’acciaio”, in calendario alle ore 18 negli spazi del Museo Civico Archeologico, e l’annuale Cena dal Gusto di Beneficenza che si terrà alle 20.30 alla Polisportiva Montecchio Vesponi: un’iniziativa a carattere solidale il cui ricavato sarà interamente devoluto per sostenere le famiglie in difficoltà seguite dal Centro di ascolto della Caritas di Castiglion Fiorentino.

Sabato 2 dicembre, alle ore 17, la Biblioteca Comunale sarà teatro del progetto Nati per Leggere, un ciclo di letture a tema natalizio dedicate ai più piccoli; mentre, sempre alle 17, l’Auditorium Le Santucce ospiterà il convegno “Archivio diffuso – Le macchine della bonifica”. Organizzata in collaborazione con GAV – Gruppo Archeologico Valdichiana, la conferenza, a cui prenderanno parte l’ingegnere Alessandro Berni e il dottor Andrea Bigazzi, oltre all’assessore alla Cultura Massimiliano Lachi, ripercorrerà la storia dell’allacciante dei rii castiglionesi attraverso una serie di documenti, tra cui l’album fotografico di Domenico Violi.

Infine, domenica 3 dicembre, dalle 15.30, nel centro storico risuoneranno le note dei cosiddetti “carolers”, musicisti itineranti in costume che, con i loro canti, proietteranno visitatori e cittadini in pieno clima natalizio.