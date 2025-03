Al via il ciclo di seminari “Simboli, Arte e Storie. Esplorando la comunicazione visiva cinese”

Arezzo, 29 marzo 2025 – Prende il via presso la sede di Arezzo dell’Università di Siena il ciclo di seminari “Simboli, Arte e Storie. Esplorando la comunicazione visiva cinese”, curato dalla dottoressa Ornella De Nigris, nell’ambito delle attività dell’Aula Confucio, che ha sede presso il campus universitario.

Il primo appuntamento si terrà il 2 aprile alle ore 10.15 presso l'Aula 8 della palazzina Donne nel campus universitario (viale Cittadini 33). Jenny Lin, docente della University of Southern California di Los Angeles, terrà un intervento dal titolo “The Global Art/Fashion System: New Silk Roads across Italy, China, and the United States”.

Il ciclo di seminari vuole approfondire diversi aspetti della comunicazione visiva e culturale nella Cina moderna e contemporanea, con l’obiettivo di comprendere come il Paese narri se stesso e il suo rapporto con il passato. Sono in programma tre incontri, condotti da esperti di rilievo nazionale e internazionale, che affronteranno tematiche specifiche: il legame tra arte e moda, la storia del fumetto e il mercato dell'arte.

Gli appuntamenti sono a ingresso libero e aperti a tutti gli interessati, oltre che agli studenti alla laurea triennale in Lingue per la comunicazione interculturale e d’impresa e alla laurea magistrale in Lingue per l’Impresa e lo Sviluppo dell’Ateneo che si tengono ad Arezzo.

Gli incontri successivi si terranno: il 7 maggio alle ore 10.15 alle Logge del grano, con Martina Caschera, “Storia del Chinese visual pop: fumetti, poster e animazioni tra XX e XXI secolo”; e il 4 giugno, sempre allo tesso orario e sede, con Filippo Salviati, “L’arte cinese e il mercato internazionale: tra collezionismo e politiche culturali”.