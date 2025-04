Arezzo, 4 aprile 2025 – Al Teatro Signorelli è in arrivo Maria Amelia Monti

Con Claudia Gusmano porta in scena «Strappo alla regola». La stagione di spettacoli «straordinaria» si conclude con il doppio appuntamento l'8 e il 9 aprile

Doppio appuntamento martedì 8 e mercoledì 9 aprile con «Strappo alla regola», lo spettacolo con Maria Amelia Monti e Claudia Gusmano. La stagione «straordinaria» del Teatro Signorelli di Cortona si conclude con questo divertente spettacolo e i biglietti sono ancora disponibili. La commedia scritta e diretta da Edoardo Erba con la partecipazione in video di Asia Argento, Marina Massironi, Sebastiano Somma e con Daniele Gaggianesi, Giuseppe Lelli, Francesco Meoni, Sabina Vannucchi e Fabio Zulli, andrà in scena alle ore 21.

Siamo in un cinema e sullo schermo proiettano un film dell’orrore. Orietta, un personaggio secondario del film, sta per essere raggiunta da un misterioso assassino, ma riesce inaspettatamente a sfuggirgli uscendo da uno strappo dello schermo, si ritrova così nella sala cinematografica deserta dove incontra Moira, la maschera del cinema. Tra le due donne si innesca un dialogo divertente e a tratti surreale, Moira cerca di convincere Orietta a ritornare nel film e l’altra invece determinata a rimanere dov’è cerca di convincere Moira a cambiare il suo destino e a trovare “lo strappo” per cambiare la sua vita.

Con una inedita interazione fra teatro e cinema, con una comicità dai ritmi incalzanti, la nuova commedia di Edoardo Erba ci tiene sospesi in un mondo di mezzo fra realtà e fantasia, e va dritta al cuore, attraversando con leggerezza i nostri incubi peggiori.

Per informazioni e biglietti è a disposizione InfoPoint del Comune di Cortona, in piazza Signorelli, aperto tutti i giorni dalle 10 alle 18 (Telefono 0575637274 - Email [email protected]). La stagione del Teatro Signorelli è prodotta da Comune di Cortona, Accademia degli Arditi e Fondazione Toscana Spettacolo con il sostegno di Banca Popolare di Cortona, Fondazione Nicodemo Settembrini e Unicoop Firenze.