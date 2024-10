Al regista Marco Tullio Giordana, il Premio Marzocco alla carriera alla 42ma edizione di ValdarnoCinema Film Festival

Arezzo, 1 ottobre 2024 – Sarà il regista milanese Marco Tullio Giordana, autore di cult come “La meglio gioventù” e “I cento passi” a ricevere il Premio Marzocco alla carriera alla 42ma edizione di ValdarnoCinema Film Festival, in programma dall’8 al 12 ottobre a San Giovanni Valdarno (Arezzo).

Il regista torna al festival (dove era stato quasi 30 anni fa, nel 1995, per Pasolini – Un delitto italiano) per presentare al pubblico il suo ultimo lavoro, “La vita accanto” (la sera dell’11 ottobre), dramma borghese raffinato e dai toni dark, ambientato nella Vicenza degli anni ’80-’90 e ricevere il premio alla carriera (ore 21 presso Cinema Teatro Masaccio).

ll festival, il cui comitato organizzatore è presieduto da Luigi Nepi, docente di critica cinematografica all’Università di Firenze, si svolge con la collaborazione del Comune di San Giovanni Valdarno e del Cineclub Fedic sangiovannese, con il patrocinio e il supporto della Regione Toscana e di Fondazione Sistema Toscana.

La direzione artistica è affidata a Marco Luceri, responsabile cinema Giunti-Odeon, critico cinematografico e coordinatore del gruppo toscano del Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani.

Conosciuto come uno dei concorsi cinematografici più longevi d’Italia, l’edizione 2024 del festival presenta un programma variegato accomunato però da uno sguardo sul passato che si proietta sul presente.

Con oltre 3000 titoli arrivati da tutto il mondo la selezione comprende 21 film in concorso, tra lungometraggi e cortometraggi; il ricordo della figura di Enrico Berlinguer; una particolare attenzione ai più piccoli con le matinée “Valdarno Kids” e un omaggio alla figura di Carlo Mazzacurati con una mostra fotografica.

“Per la Regione Toscana – ha detto il presidente Eugenio Giani - il cinema rappresenta una delle priorità di azione, nella prospettiva di valorizzare non solo la proiezione ma la produzione di film e materiali audiovisivi. Per questo abbiamo lanciato due bandi FESR da 3 milioni ciascuno, il primo è stato già chiuso e quindi le risorse sono state già assegnate; il secondo è in corso di pubblicazione. L’intento è proprio quello di stimolare la produzione di film in Toscana dando anche sostanza e concretezza alle nostre politiche a favore del cinema toscano. Questa manifestazione che è arrivata alla 42° edizione è la dimostrazione che la Regione non vuole solo sostenere la produzione di film ma anche iniziative come il ValdarnoCinema Film Festival, consolidata nel tempo che dà segnali evidenti di crescita e sviluppo”.

“La Regione Toscana - ha detto la capo di Gabinetto della presidenza della Regione Cristina Manetti - ha una politica cinematografica attenta che prevede sostegno ai festival e alle produzioni. A queato si aggiunge il teatro della Compagnia, Casa del Cinema per tutta la Toscana che ospita proiezioni e festival. Non ultima, la scelta del presidente di attivare i fondi Fesr dedicati alle produzioni cinematografiche. La Regione è dunque attenta all’importanza del cinema e a quello che rappresenta. Iniziative come il ValdarnoCinema Film Festival costituiscono un pezzo della storia e della cultura di un comune come San Giovanni Valdarno e della Toscana. L’auspicio è che questo festival continui a crescere”

“Rinnovarsi e contestualmente mantenere la tradizionale missione del festival - dichiara Marco Luceri, direttore artistico del festival - offrendo ai giovani talenti del cinema italiano e internazionale la possibilità di far vedere i loro film in un contesto nuovo e di grande apertura al pubblico, con un occhio di riguardo per le contaminazioni e i nuovi linguaggi dell’audiovisivo. Quest’anno sono stati più di tremila(!) i film da tutto il mondo che si sono candidati al concorso, tanto da richiedere uno sforzo titanico da parte del comitato di selezione, cosa che da un lato fa capire l’importanza e la grande forza attrattiva del Festival anche a livello internazionale, dall’altro è garanzia dell’assoluta qualità dei film selezionati”.

Aggiunge Valentina Vadi, sindaco di San Giovanni Valdarno: "Una manifestazione culturale deve avere la capacità di stimolare la riflessione, contrastare il pensiero comune, il conformismo, le tendenze all'omologazione, offrire una diversa prospettiva e dare spazio al pensiero divergente, costituendo elemento di crescita per una comunità, in valori e civiltà. Questo ha fatto il Festival del Cinema per la nostra città negli anni. È, per San Giovanni Valdarno, un vanto e un orgoglio non solo per le personalità italiane e straniere che sono arrivate nella nostra città, ma anche per il valore delle opere che sono state presentate, per le opportunità che, negli anni, ha concesso a giovani e meno giovani autori indipendenti di farsi conoscere. E, particolarmente rilevante, il legame che il festival ha con le scuole che si è costantemente rafforzato. Questa 42/ma edizione ospita 30 opere tra italiane e straniere, con registi e protagonisti dei film che incontreranno il pubblico e siamo particolarmente fieri che quest’anno il premio Marzocco venga consegnato a Marco Tullio Giordana, uno dei registi più importanti del cinema italiano degli ultimi quarant’anni, che ritirerà personalmente il premio nella serata di venerdì 11 ottobre”.

Inaugurazione e chiusura

La prima giornata del festival, martedì 8 ottobre si aprirà alle ore 17 presso la Casa della cultura Palomar (piazza della Libertà, 15) con la presentazione del libro “Io la conoscevo bene” di Antonio Pietrangeli di Elisa Baldini, alla presenza dell’autrice, insieme al presidente Luigi Nepi e il direttore artistico Marco Luceri. L’inaugurazione si terrà alle 21.15 al Cinema Teatro Masaccio con una doppia proiezione di titoli in concorso: il cortometraggio “Bob and weave” di Adelmo Togliani, alla presenza dell’attore Alessandro Benvenuti e “Non riattaccare” del regista fiorentino Manfredi Lucibello, unico film italiano in concorso all’ultimo Festival di Torino che è un un viaggio con il piede schiacciato sull’acceleratore lungo le strade notturne di una città, con Barbara Ronchi nei panni di una donna che deve salvare il proprio amore. Il film sarà introdotto dal regista a cui seguirà un Q&A. La chiusura del festival sabato 12 ottobre, dopo la consueta serata di premiazione è affidata alla proiezione fuori concorso di Taxi Monamour del regista Ciro De Caro, che prosegue la sua indagine nell’universo femminile con il delicato e struggente racconto di un’amicizia. De Caro, che con questo film ha vinto il Premio del Pubblico Giornate degli Autori a Venezia 81, torna dopo dopo due anni al festival dopo aver presentato “Giulia”.