Al Moonlight estival Nicola Gratteri e Sara Lucaroni

Arezzo, 11 settembre 2024 – Prosegue la rassegna letteraria di Confesercenti. In piazza Grande, giovedì 12 settembre è previsto l'arrivo di Nicola Gratteri e di Sara Lucaroni. Alle ore 18,30 il magistrato presenterà il libro “Il Grifone” ai microfoni del capo redattore de La Nazione di Arezzo Federico D'Ascoli e di Lorenzo Grazi.

La terrazza di Fratenita, trasformata in salotto letterario grazie al Moonlight festival, continua a promuovere incontri letterari. Dopo la presentazione pomeridiana seguirà quella in programma alle ore 21. Sarà il giornalista di Teletruria Riccardo Ciccarelli a presentare “La Luce di Singal. Viaggio nel genocidio degli Yazidi” scritto da Sara Lucaroni.

Il festival letterario si concluderà venerdì 13 settembre con un triplice appuntamento. Alle ore 17 Monero Berneschi presenterà il libro “Impresa digitale. Una pioggia di clienti”. A introdurre l'autore saranno Marco Alfonsi e Sivia Ciarpaglini. Alle ore 19 sarà poi Marco Caneschi a presentare Giancarlo Alessandrelli e Francesca Muzzi e le pagine del volume “Una storia bella. La mia vita in due tempi” scritto a quattro manin dall'ex calciatore e dalla giornalista del Corriere di Arezzo. Infine alle ore 21 Guido Albucci presenterà il libro “Solo la verità. Lo giuro” scritto da Antonio Padellaro in città per un piacevole incontro con i lettori.

Intanto è già stata archiviata con successo la prima serata dedicata a Giorgio Vasari. Lo special event di Confesercenti Arezzo "Vasari is present - Confessione di Sofonisba", uno spettacolo a cura di @rumorBianc(O), con la regia di Chiara Renzi, la drammaturgia di Camilla Mattiuzzo, interpretato da Chiara Cappelli e con la partecipazione straordinaria di Giorgio Vasari alias Samuele Boncompagni, ha suscitato interesse al museo d'arte medievale e moderna. Apprezzata la visita guidata alla scoperta delle opere di Giorgio Vasari "Le nozze di Ester ed Assuero" L’immacolata Concezione, la pala Camaiani, lo stendardo di San Rocco e applausi per l'intervento musicale a cura Associazione Amici della musica di Cortona.