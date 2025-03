Al Mengo Joan Thiele, annunciate le nuove date per il suo Joanita Tour 2025

Arezzo, 17 marzo 2025 – Joan Thiele annuncia nuove date per il suo Joanita Tour 2025. La cantante rivelazione del 75º Festival di Sanremo con il brano “Eco” sarà protagonista quest’estate nei principali festival italiani.

Sono quattro i nuovi appuntamenti annunciati: Joan si esibirà il 21 giugno al Tones Teatro Natura di Oira (VB), il 9 luglio al Men/Go Festival di Arezzo, il 19 luglio all’Abbabula Festival di Sassari e il 23 agosto al festival Acieloaperto di Cesena. Le nuove date si aggiungono alle sette precedentemente annunciate: il 24 maggio al Mi Ami Festival di Milano, il 27 giugno al Flowers Festival di Collegno (TO), il 28 giugno al Lumen Festival di Vicenza, il 25 luglio al Riverock Festival di Assisi (PG), l’11 agosto al Mish Mash Festival di Milazzo (ME), il 13 agosto al Color Fest di Lamezia Terme (CZ), il 14 agosto al Locus Festival di Locorotondo (BA).

I biglietti per le date di Arezzo, Sassari e Cesena saranno disponibili a partire dalle ore 12.00 di mercoledì 19 marzo 2025 su www.livenation.it.

I biglietti di Oira (VB) per tutte le altre date sono già in vendita su www.livenation.it.

Joan Thiele, cantautrice e producer poliedrica, vive la sua infanzia tra la Colombia e l’Italia. Il suo mondo sonoro spazia tra R&B, soul, allusioni jazz e vocazione internazionale, con un impianto cinematografico che ricorda le colonne sonore del cinema italiano degli anni ’60 e ’70, da Piero Umiliani a Piero Piccioni. La sua impronta musicale ed estetica è sempre originale, dimostrando che un nuovo approccio sperimentale alla musica pop è possibile. Una consapevolezza sonora che, a partire dall’ep “Operazione Oro”, ha trovato seguito in “Atti” - una release divisa in tre episodi, dove emerge un immaginario sonoro fortemente legato al mondo cinematografico e identitario. Nel maggio 2023 ha vinto il David di Donatello come Miglior Canzone Originale con il brano “Proiettili”, tratto dal film “Ti mangio il cuore”, presentato alla 79esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia. Il brano Sanremese “Eco”, scritto dalla stessa Joan, è un invito a guardare in faccia le proprie paure e a superarle. Un pezzo che affronta temi come l'importanza di difendere le proprie idee e il valore della condivisione.

Il singolo ha anticipato l’uscita del primo album in italiano di Joan Thiele, Joanita (Sony Music/Numero Uno), pubblicato il 21 febbraio 2025. L’album è stato accolto con entusiasmo dalla critica, ed è stato definito “l’album italiano del momento” da Rolling Stone Italia.