Al Foiano Book festival Federico Vitella, Enrico Brizzi, Emanuele Aldrovandi, Gabriella Genisi e Valentina D’Urbano

Arezzo, 15 novembre 2024 – Il secondo weekend della sesta edizione del Foiano Book Festival prende il via sabato 16 novembre con un programma imperdibile con due presentazioni che arricchiranno il pomeriggio.

Alle ore 18:00 in sala Carbonaia, Federico Vitella, presenterà il suo libro “Le Maggiorate” (ed. Marsilio). Quest’opera offre una riflessione approfondita sugli anni '50 italiani attraverso la figura delle "maggiorate". Vitella esamina il ruolo di queste icone, che incarnavano un nuovo divismo, fungendo da simboli culturali e diplomatici per l'Italia repubblicana e come queste figure abbiano ridefinito l'immagine femminile, non solo come oggetti di desiderio, ma come vere e proprie donne di potere, capaci di influenzare l'industria cinematografica e le dinamiche sociali, i costumi, la moda e i media. Con la loro presenza e il loro carisma, attrici come Sophia Loren e Gina Lollobrigida non solo riempivano le sale cinematografiche, ma plasmavano l'identità culturale e internazionale del paese.

La giornata al Foiano Book Festival del 16 novembre culminerà alle 21:00 in Sala Furio del Furia, con la presentazione di “Due” (Harpers and Collins) di Enrico Brizzi, che rappresenta il ritorno alla scena letteraria del noto autore, celebrato per Jack Frusciante è uscito dal gruppo. Questo nuovo romanzo si distingue per il suo approccio corale, intrecciando una narrazione che esplora la giovinezza, la nostalgia e le sfide della distanza. Ambientato nel 1992, “Due” racconta le esperienze di Alex e Aidi separati da un oceano, tra scambi epistolari e introspezione, riflettendo sui sacrifici e sulle emozioni che segnano la maturazione. La storia evoca un'epoca pre-digitale, dove la comunicazione era più lenta e tangibile, portando i protagonisti e i lettori a interrogarsi sulla capacità di preservare i legami nonostante la lontananza fisica e temporale. Brizzi, con maestria, descrive questo periodo come "una stagione elettrica" piena di prime volte e scoperte, mantenendo la freschezza e la gioventù dei suoi personaggi​La serata sarà moderata da Andrea Vignini.

Il Foiano Book Festival continua a distinguersi come un punto d'incontro culturale che celebra autori, storie e temi vari, invitando lettori e curiosi a condividere la passione per i libri in un contesto ricco e stimolante.

L’incontro con Lamberto Gherpelli e la presentazione del suo libro “Un calcio da leccarsi i baffi”, previsti per le ore 17 di sabato, per problemi di salute dell’autore è spostato e l’organizzazione sta riprogrammando l’evento che verrà comunicato nei prossimi giorni

La domenica 17 si aprirà alle 16 con un incontro in Sala Carbonaia con Emanuele Aldrovandi, talentuoso scrittore, drammaturgo e regista noto per il suo contributo al teatro italiano e vincitore di numerosi premi, tra cui il prestigioso Premio Hystrio alla drammaturgia.

Aldrovandi, dialogherà con Samuele Boncompagni e presenterà il suo romanzo d'esordio, "Il nostro grande niente", pubblicato da Einaudi nel 2024. Il libro esplora con profondità e disincanto temi universali come l'amore, la perdita e la riflessione sulla nostra sostituibilità, raccontati attraverso un intreccio che stimola emozioni e domande filosofiche.

Alle 17 in sala Furio del Furia arriva Gabriella Genisi nota per i suoi romanzi gialli e per la creazione della fortunata serie di libri con protagonista il vicequestore Lolita Lobosco, un personaggio che ha conquistato il cuore di molti lettori. La serie di Lolita Lobosco è stata adattata per la televisione, con la protagonista interpretata da Luisa Ranieri, aumentando ulteriormente la visibilità dell'autrice e dei suoi lavori. I romanzi di Genisi combinano suspense, introspezione e una scrittura incisiva, affrontando temi di giustizia, moralità e relazioni umane. A Foiano, assieme ad Anna Cherubini, presenterà il suo nuovo romanzo, "Giochi di ruolo", pubblicato da Marsilio nel 2024.

Il weekend si chiuderà con Valentina D’Urbano autrice romana nota per i suoi romanzi intensi e premiati, che alle ore 18 presenterà, assieme ad Anna Cherubini il suo ultimo libro, "Figlia del temporale", edito da Mondadori nel 2024.

Il romanzo, ambientato nelle montagne albanesi degli anni '70, racconta la storia di Hira, una giovane che, rimasta orfana, è costretta ad adattarsi alle dure leggi del Kanun e della comunità in cui si trova. In un contesto dominato da tradizioni antiche e oppressioni, Hira sceglie una strada di ribellione diventando una burrnesh, una vergine giurata, sfidando le aspettative sociali e lottando per la propria libertà e identità.

Book Festival bambini

Domenica 17 novembre dalle 16.30 in Sala Gervasi

La domenica è anche la giornata dedicata ai più piccoli con lo spazio speciale, curato da Ilaria Gradassi assieme a La Casa sull’Albero, nella Sala Gervasi. Dalle 16.30 per i giovanissimi ecco l’evento “Terre Selvagge: andata e ritorno” un viaggio alla scoperta dei luoghi selvaggi fuori e dentro di noi.

Il Foiano Book Festival è promosso dal Comune di Foiano della Chiana con il sostegno della Regione Toscana. L’organizzazione è curata dall’Ufficio Cultura del Comune in collaborazione con Officine della Cultura, la direzione artistica è affidata a Anna Cherubini e Luca “Roccia” Baldini. Gli sponsor del festival sono Coingas Spa, Banca Popolare di Cortona e Unicoop Firenze.