Arezzo, 12 febbraio 2024 – Al Carnevale del Boscatello, tutto pronto per festeggiare il Martedì Grasso. Dopo il successo delle prime due uscite, e l’annullamento dell’evento di domenica scorsa, causa maltempo, il Gruppo Sportivo Boscatello APS, ha deciso di chiudere in bellezza la XXVII edizione del Carnevale con appuntamento speciale di intrattenimento e giochi.

Domani, martedì 13 febbraio, dalle ore 14.30, il Boscatello si animerà, tra stelle filanti e coriandoli, per regalare ai piccoli castiglionesi un pomeriggio di magia e risate, allietato dalla presenza di Gigione e Mirianelli. Non mancheranno, inoltre, la pentolaccia, i viaggi sul Pendolino del Boscatello, e il Concorso per le maschere più caratteristiche e originali.

“Il nostro è un invito rivolto ai più piccoli – commenta il presidente del Circolo Boscatello, Moreno Ceccherini – Abbiamo trascorso due domeniche davvero eccezionali: tantissimi bambini con le loro famiglie hanno preso parte alle prime due uscite del Carnevale. E visto che, domenica scorsa, il meteo non ha giocato a nostra favore, abbiamo deciso di non rinunciare a un ultimo pomeriggio insieme. Ci attende, adesso, un ultimo di Carnevale all’insegna del divertimento e dell’allegria più assoluta”.

In occasione dell’ultima uscita del Carnevale del Boscatello, sono previste alcune modifiche alla viabilità: dalle ore 12 alle ore 20 di martedì 13 febbraio, è istutito il temporaneo divieto di transito veicolare, ivi compresi i veicoli muniti di speciali autorizzazioni in deroga, in via Corinto Corinti (tratto compreso tra via G.B. Becci e via P. Grillandi) e via G. da Castiglione. È, inoltre, vietata la circolazione veicolare in via G.B. Becci: è previsto il transito in deroga ai soli residenti, ai mezzi di soccorso e di polizia.