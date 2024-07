Arezzo, 3 luglio 2024 – Ai nastri di partenza la XIX edizione del Terre d'Arezzo Music Festival.

Quest'anno la programmazione è particolarmente ricca, punteggiata di appuntamenti di grandissimo livello e con programmi particolari e di raro ascolto, insieme anche a proposte estremamente popolari e accattivanti. Le scelte artistiche 2024 sono state ispirate in particolare da due importanti anniversari che ricorrono quest’anno: il centenario di Giacomo Puccini e i 450 anni dalla morte di Giorgio Vasari. Due artisti toscani che hanno tracciato profondamente il panorama artistico universale. A questo proposito, importante è l'allestimento dell'opera La Bohéme, con la direzione di Stefano Giaroli, che avrà luogo il 5 agosto nella Piazza Masaccio di San Giovanni Valdarno, una delle piazze più scenografiche e suggestive del nostro territorio. Per l'anniversario di Vasari, invece, saranno programmati diversi concerti con musiche rinascimentali, proprio nei luoghi vasariani ad Arezzo: a partire dalla Cattedrale (dove è conservato l'organo cinquecentesco con cantoria disegnata da Vasari). Qui si esibirà la Cappella Lauretana, il 28 luglio, con musiche da Palestrina a Bartolucci. Previsto un evento anche in Piazza Grande, "Ottoni a Palazzo", sulla Terrazzaa del Palazzo di Fraternita dei Laici, disegnato dal Vasari. Tanti altri gli ospiti di livello internazionale: il Quartetto Sincronie, il clavicembalista Michele Fontana, gli organisti Axel Flierl, Gail Archer, Didier Hennuyer, Alessandro Bianchi, Giulio Mercati, i pianisti Ilona Timchenko, Martin Munch, Florian Koltun e Xin Wang, per un cartellone davvero interessante che porterà la grande musica nelle Terre d'Arezzo, dal 12 luglio al 5 settembre.

SCHEDA DEL FESTIVAL E BREVE DESCRIZIONE RIASSUNTIVA

- Nome del festival TERRE D'AREZZO MUSIC FESTIVAL - Genere musicale di riferimento CLASSICA LIRICA JAZZ COLONNE SONORE TANGO FLAMENCO CROSSOVER - Durata (dal / al) * 12 luglio - 4 settembre - Città e location del festival Varie location della Provincia di Arezzo: Chiostri, Palazzi, Chiese, Piazze - Sito, email e telefono per informazioni al pubblico www.terredarezzomusicfestival.it MM Ufficio stampa 3666098399 - Prezzi: concerti ad ingresso gratuito, tranne gli eventi del 17 luglio, 5, 8, 22, 28 agosto. Prevendita su Ciaotickets.com - Descrizione del festival: Un festival dove la musica di alto livello dialoga con le bellezze del territorio. Artisti di alto livello con programmi accattivanti e adatti a tutti, in un circuito di oltre 30 eventi nel periodo estivo. Eventi clou la sezione dedicata alla musica d'organo, Arezzo Organ Festival, e la rappresentazione dell'opera lirica la Bohème di Puccini (5 agosto, San Giovanni Valdarno)

CARTELLONE

Venerdì 12 luglio 2024, ore 17.00

Archivio di Stato di Arezzo BATTAGLIA DI CEMBALI Michele Fontana & Andrea Trovato, clavicembali Sabato 13 luglio 2024, ore 21.15 Terranuova Bracciolini. Santuario della Madonna delle Grazie (loc. Montemarciano) DA MONTEVERDI A MALIPIERO Quartetto d’Archi Sincronie

Martedì 16 luglio 2024, ore 21.15 Cavriglia. Roseto Botanico “C. Fineschi” FANCY / FANTASIA Duo pianistico Gadheer Abaido & Svetozar Ivanov, pianoforte (USA)

Mercoledì 17 luglio 2024, ore 21.15 Arezzo. Chiostro del Palazzo Comunale RECITAL PIANISTICO Gadheer Abaido & Svetozar Ivanov, pianoforte (USA)

Giovedì 18 luglio 2024, ore 21.15 Capolona. Piazza di Pieve S. Giovanni (loc. Pieve S. Giovanni) IL CLARINETTO DA BACH AI NOSTRI GIORNI Nicola Bertolini, clarinetto - Raffaele Bertolini, clarinetto basso

Domenica 21 luglio 2024, ore 21.15 Arezzo. Basilica di San Francesco SPLENDORI BAROCCHI Ensemble Andrea Palladio Enrico Zanovello, organo e direzione Lunedì 22 luglio 2024, ore 21.15 Sansepolcro. Auditorium di S. Chiara IL SUONO DEI LUOGHI Abha Valentino Lo Surdo, narrazione Luca Ranieri, viola – Maria Cecilia Berioli, violoncello Andrea Trovato, pianoforte Giovedì 24 luglio 2024, ore 21.15 Capolona. Piazza di Bibbiano (loc. Bibbiano) ITALIAN WOMEN IN MUSIC Silvia Di Falco, soprano – Palma Di Gaetano, flauto Angela Ignacchiti, pianoforte Sabato 27 luglio 2024, ore 21.15 Chiusi della Verna. Castello di Sarna VISIONI DEL GRANDE CINEMA Sator Duo Paolo Castellani, chitarra – Francesco Di Giandomenico, chitarra Domenica 28 luglio 2024, ore 19.30 Arezzo. Cattedrale dei SS Pietro e Donato CAPPELLA MUSICALE LAURETANA Coro della Fondazione Cardinale Domenico Bartolucci Andrea Trovato, organo - Adriano Caroletti, direttore Lunedì 29 luglio 2024, ore 21.15 Sansepolcro. Auditorium di S. Chiara TANGOS Y VALZER Martin Munch, pianoforte (Germania) Martedì 30 luglio 2024, ore 21.15 Castiglion Fibocchi. Piazza Chiesa SS Pietro e Ilario DANZE DAL MONDO Trio Amaj Joseph e Antero Arena, violini – Maria Assunta Munafò, pianoforte Mercoledì 31 luglio 2024, ore 21.15 Monterchi. Giardino del Museo della Madonna del Parto FRA TANGO E COLONNE SONORE Raffaele Bertolini, clarinetto – Gianni Fassetta, fisarmonica Venerdì 2 agosto 2024, ore 21.15 Bucine. Sagrato Chiesa SS Susanna e Tiburzio (Loc. Perelli) DUO VIOLINO E FISARMONICA Giacomo Heita Ferracci, violino – Giuseppe De Nitto, fisarmonica Sabato 3 agosto 2024, ore 21.15 Chiusi della Verna. Castello del Conte Orlando BLU. IL SUONO DELL’ACQUA UmbriaEnsemble Giovanni Mareggini, flauto - Luca Ranieri, viola Maria Cecilia Berioli, violoncello - Davide Burani, arpa Domenica 4 agosto 2024, ore 21.15 Arezzo. Pieve di Santa Maria GAIL ARCHER (USA) Recital organistico Lunedì 5 agosto 2024, ore 21.00 Piazza Masaccio. San Giovanni Valdarno LA BOHEME di Giacomo Puccini Orchestra delle Terre Verdiane – Coro dell’Opera di Parma Stefano Giaroli, direttore Giovedì 8 agosto 2024, ore 21.15 Arezzo. Chiostro della Badia delle SS Flora e Lucilla MOZART EFFECT ILONA TIMCHENKO (Spagna) Recital pianistico Venerdì 9 agosto 2024, ore 21.15 Anghiari. Santuario della Madonna del Carmine DIDIER HENNUYER (Francia) Recital organistico Sabato 10 agosto 2024, ore 21.15 San Giovanni Valdarno. Convento di Montecarlo CLARINETTISSIMO Giovanni Lanzini, clarinetto e live electronics Domenica 11 agosto 2024, ore 21.15 Arezzo. Pieve di Santa Maria AXEL FLIERL (Germania) Recital organistico Martedì 13 agosto 2024, ore 21.15 Bucine. Residenza Il Verreno DALL’OPERA AL MUSICAL Quartetto Saramago Mercoledì 14 agosto 2024, ore 21.15 Capolona. Pieve a Sietina RECITAL PIANISTICO Francesco Attesti, pianoforte Venerdì 16 agosto 2024, ore 21.15 Arezzo. Terrazza del Palazzo della Fraternita dei Laici (Piazza Grande) OTTONI A PALAZZO Quintetto di Ottoni Pentabel Domenica 18 agosto 2024, ore 21.15 Arezzo. Pieve di Santa Maria RECITAL ORGANISTICO Alessandro Bianchi, organo Lunedì 19 agosto 2024, ore 21.15 Cavriglia. Piazza di Montegonzi DUO VIOLONCELLO E FISARMONICA Andrea Sernesi, violoncello – Anna Bodnar, fisarmonica Giovedì 22 agosto 2024, ore 21.15 Castiglion Fiorentino. Chiostro di San Francesco RECITAL PIANISTICO Diego Benocci, pianoforte Venerdì 23 agosto 2024, ore 21.15 Bucine. Pieve di Galatrona SULLE VIE DEL BAROCCO EUROPEO Ensemble Recercare Dana Stancu, violino - Roberto Torto, flauti Dolci Walter D’Arcangelo, organo e clavicembalo Domenica 25 agosto 2024, ore 19.00 Civitella in Val di Chiana. Chiesa di S. Bartolomeo a Badia al Pino CONCERTO TROMBA E ORGANO Alessandro Grione, tromba – Ennio Cominetti, organo Mercoledì 28 agosto 2024, ore 21.15 Castiglion Fiorentino. Chiostro di San Francesco LA MUSICA DI ASTOR Cafè Express & Celeste Gugliandolo Sabato 31 agosto 2024, ore 21.15 Capolona. Sagrato Chiesa S. Michele Arcangelo (loc. Castelluccio) FLORENCE ACCO QUARTET Quartetto di Fisarmoniche Lunedì 2 settembre 2024, ore 21.15 Laterina Pergine Valdarno. Villa Ghezzi OMAGGIO A JOHANNES BRAHMS Luca Ranieri, viola – Andrea Trovato, pianoforte Martedì 3 settembre 2024, ore 21.15 Cavriglia. Museo MINE (Loc. Castelnuovo dei Sabbioni) IL SUONO DEL TEMPO Lorenzo Parisi, violino – Giuseppe Maiorca, pianoforte AREZZO ORGAN FESTIVAL Mercoledì 4 settembre 2024, ore 21.15 Anghiari. Santuario della Madonna del Carmina CONCERTO DUE SOPRANI E ORGANO Lidia Basterretxea Vila - Marina Malavasi, soprani Giulio Mercati, organo