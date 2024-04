Arezzo, 19 aprile 2024 – “Agopuntura Patrimonio dell’umanità”: una conferenza all’Associazione Archeosofica di Arezzo

Per il ciclo “BENESSERE”, una serie di incontri organizzati dalla Associazione Archeosofica, sezione di Arezzo, nella sua nuova sede di via Alessandro Dal Borro 58, arriva la terza e conclusiva conferenza dal titolo “Agopuntura, patrimonio dell’umanità”. Questa antichissima pratica terapeutica, alternativa alla medicina tradizionale, ha una origine incerta. I primi riferimenti bibliografici si possono infatti trovare in un testo cinese risalente addirittura al terzo secolo a.C., il leggendario “Canone di Medicina Interna dell’Imperatore”. Questa pratica oggi nota e utilizzata anche in Occidente, e quindi autorizzata anche in Italia, si diffuse rapidamente in Cina e nei paesi limitrofi, come la Corea e l’India.

La conferenza in programma per SABATO 20 aprile, con inizio alle ore 17,00, condotta dalla dott.ssa Benedetta Banchi, darà un prezioso contributo per saperne di più e per comprendere meglio il suo funzionamento e i sicuri benefici che può apportare al nostro organismo.

L’incontro è aperto a tutti ed è a ingresso libero e gratuito.

