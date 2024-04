A Zenzero Off il libro di Francesca Muzzi

Arezzo, 8 aprile 2024 – Comincia con lo sport la programmazione 2024 di Zenzero, il progetto culturale promosso dall'associazione ORA Officina Rilancio Arezzo in collaborazione con la libreria Edison by Biblion. Al lavoro per l'organizzazione della rassegna letteraria Zenzero Fest, che per il terzo anno consecutivo si presenterà a fine estate - inizio autunno con il proprio programma di incontri con gli autori, anche per questa edizione l'offerta si arricchirà degli OFF le cui proposte si susseguiranno a partire da aprile.

E primo ospite di Zenzero OFF sarà Francesca Muzzi con la nuova edizione aggiornata del suo libro “Giochiamo anche noi 2” (Ultra Sport), la cui presentazione si terrà il prossimo 12 aprile alle ore 18:00 nella Galleria Ricasoli del Palazzo della Provincia.

Francesca Muzzi, nota firma del giornalismo aretino, propone una nuova versione, arricchita di storie e nuovi protagonisti, del libro che ha aperto una porta su un mondo fino a poco tempo fa ignorato, ovvero quello dell'Italia del calcio gay, un universo variegato di tornei e associazioni, un “altro calcio” ma con le stesse regole e gli stessi riti, capace di infrangere il più resistente luogo comune di questo sport, secondo il quale nel calcio i gay semplicemente non esistono. Appuntamento con Francesca Muzzi e “Giochiamo anche noi 2” venerdì 12 aprile alle ore 18:00 nella Galleria Ricasoli del Palazzo della Provincia (via Ricasoli 24). A dialogare con Francesca Muzzi, il giornalista Marco Caneschi. Ingresso libero e gratuito.

Zenzero OFF e Zenzero Fest sono presenti sui social: Facebook: Zenzero Fest – Instagram: @zenzerofest