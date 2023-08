A spasso per mare e montagna Vacanze in famiglia e con Fido

Manca ancora tanto alla fine delle vacanze e e c’è chi si diverte come può e finchè durano le ferie. Ad agosto le città si svuotano, in tanti sono già partiti anche se molti hanno scelto di non allontanarsi troppo, complice il rincaro dei prezzi. Patrizia e Marco, come ogni anno, vanno a rilassarsi a Viareggio al Bagno Elisabetta, portando con sè il loro affezionatissimo cagnolino Leone che non disdegna affatto una bella siesta in spiaggia.

Vacanze in famiglia per nonna Anna, Sabrina, suo figlio Lapo e zia Monica che si sono riuniti all’Elba. Alessio e Annalisa invece hanno preferito rimanere a Marradi. C’è qualcuno però che non si è lasciato intimorire e ha deciso, lo stesso, di andare oltre Italia e concedersi un bel giro sui Pirenei in Andorra. Sono Sara e Pablo che insieme ai figlioletti Caterina e Leonardo hanno intrapreso questo bel viaggio. La foto la invia un orgoglioso nonno Vittorio, nostro lettore affezionato, che li saluta con affetto. Vacanze in montagna anche per Gaia e la sua famiglia composta da Antonietta, Roberto, Roberta e Daniele a San Giacomo, a pochi chilometri da Castiglione dei Pepoli.