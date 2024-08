Arezzo, 31 agosto 2024 – A settembre ripartono i corsi di equitazione per bambini e adulti alla Scuderia Pan a Mulinelli. Si svolgeranno tutti i pomeriggio durante la settimana ed il sabato e la domenica mattina. Chi porta alla scuderia un amico che si iscrive ai corsi riceverà una lezione gratis. Sabato 21 settembre ci sarà un pomeriggio in scuderia dalle ore 15.30 alle ore 18 con la stessa formula dei campi estivi: giochi e lezioni sui pony.

La Scuderia Pan da anni promuove l’equitazione come veicolo di benessere, di terapia e di inclusione anche per le persone con disabilità. Il centro equestre affiliato Fise e Coni, è un’isola felice nei boschi alle porte della città di Arezzo dove vengono promossi corsi e iniziative per tutte le età per accompagnare alla scoperta del mondo del cavallo e per educare ad un corretto approccio alla natura e agli animali. L’attività è rivolta anche ai ragazzi con disabilità che vengono coinvolti nelle diverse attività e che, pur seguendo un programma personalizzato, fanno lezioni con gli altri allievi e partecipano a gare.

L'abbonamento mensile da 4 lezioni, una alla settimana, richiede un contributo di 60 euro. Quello da 8 lezioni, due volte alla settimana, 100 euro.

Il contributo per il sabato pomeriggio è di 20 euro. L'iniziativa sarà attivata se ci saranno almeno 4 bambini.