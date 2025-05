A Perugia il primo passo del Festival dei Cammini di Francesco 2025 che toccherà anche Arezzo

Arezzo, 13 maggio 2025 – A Perugia il primo passo del Festival dei Cammini di Francesco 2025

Si è svolta domenica 11 maggio a Perugia l’anteprima della nona edizione del Festival dei Cammini di Francesco, la manifestazione itinerante promossa dalla Fondazione Progetto Valtiberina che quest’anno si terrà dal 29 maggio all’8 giugno. L’evento ha sancito ufficialmente l’ingresso del capoluogo umbro nel circuito del Festival, appuntamento che nelle sue nove edizioni ha saputo raccogliere un numero sempre crescente di partner istituzionali e associativi nei territori a cavallo tra Umbria e Toscana, superando i confini amministrativi nell’ottica di un legame comune legato all’esperienza francescana.

Tra natura, cultura e spettacolo: il racconto della giornata

L’anteprima perugina si è aperta con la camminata “In cammino sul sentiero delle lavandaie”, a cura dell’Ecomuseo del Tevere. Un percorso naturalistico di 11 km che da Pretola ha portato i numerosi partecipanti fino al centro storico di Perugia. Un itinerario suggestivo che ha ripercorso la storia e la memoria di un mestiere tradizionale legato al fiume Tevere.

Nel pomeriggio, le attività si sono spostate alla Loggia dei Lanari, dove si è tenuto l’incontro istituzionale di presentazione del Festival dei Cammini di Francesco 2025. Durante l’appuntamento, alla presenza delle autorità e degli organizzatori, è stato illustrato il programma completo della manifestazione, che quest’anno attraverserà borghi e luoghi simbolo dell’Alta Valle del Tevere e dei territori francescani, toccando città come Firenze e Assisi.

Subito dopo, sempre presso la Loggia dei Lanari, spazio al confronto culturale con l’evento “I Cammini di Francesco nella formazione Erasmus+”, organizzato in collaborazione con l’Associazione Libero Pensatore. Tra i relatori, la prof.ssa Erminia Irace dell’Università degli Studi di Perugia, che ha approfondito il tema “Francesco alla Loggia dei Lanari”, ripercorrendo il legame storico tra il Santo e la città.

La serata si è conclusa con il concerto-spettacolo “Note a margine” del maestro Nicola Piovani, compositore vincitore del Premio Oscar con “La Vita è Bella”, presso l’Auditorium San Francesco al Prato. Attraverso parole e musica, Piovani ha accompagnato il numeroso pubblico presente in un viaggio intimo e autobiografico, narrando momenti significativi della sua carriera, con il supporto di un ensemble di musicisti.

Le dichiarazioni

La sindaca di Perugia, Vittoria Ferdinandi, ha espresso soddisfazione per l’inclusione della città nel calendario della manifestazione: “Perugia è onorata di entrare a far parte di un festival che punta a ricucire i territori attraverso la cultura e la riscoperta del patrimonio paesaggistico. Un percorso che si sviluppa sotto l’egida del messaggio di San Francesco, simbolo di pace, fratellanza e rispetto per l’ambiente, oggi più urgente che mai. Lavoreremo affinché questa partecipazione diventi sempre più profonda e strutturata.”

Il presidente della Fondazione Progetto Valtiberina, David Gori, ha voluto ringraziare l’amministrazione comunale e i partner del Festival per il supporto organizzativo e la calorosa accoglienza. “Siamo felicissimi di partire da Perugia, un luogo significativo per la vita di San Francesco e una tappa strategica nella rete interregionale che il festival sta costruendo. Aggiungere questo capoluogo regionale, accanto a Firenze, è per noi un grande onore. Il festival continua a crescere e arricchirsi, e siamo davvero entusiasti di questa edizione che si preannuncia intensa e ricca di eventi. Un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno scelto di aderire e collaborare al nostro progetto”.

Aspettando il 29 maggio

Con l’anteprima di Perugia si apre ufficialmente il Festival dei Cammini di Francesco 2025, che nei prossimi giorni farà tappa in numerosi borghi dell’Alta Valle del Tevere e in località simbolo come Assisi e Firenze. Proprio il capoluogo toscano sarà sede della tappa di apertura, in programma giovedì 29 maggio, alla quale seguiranno i vari appuntamenti nei comuni dell’Alta Valle del Tevere e la serata di chiusura dell’8 giugno nella città natale del Patrono d’Italia. Il tema di quest’anno, “Gioia, Armonia e Fraternità”, ispira un percorso di riflessione sull’esperienza francescana attraverso la speciale ricorrenza degli 800 anni dalla stesura del Cantico delle Creature.

Per maggiori informazioni e per prenotarsi gratuitamente ai numerosi eventi in calendario, è possibile visitare il sito ufficiale del Festival: www.festivaldeicamminidifrancesco.it. Tutti gli aggiornamenti sono disponibili sui canali ufficiali Facebook e Instagram @festivaldeicamminidifrancesco.