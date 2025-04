Arezzo, 16 aprile 2025 – A Pasqua saranno aperti i luoghi della cultura della direzione dei musei della Toscana. Ad Arezzo al Museo Nazionale d'Arte Medievale e Moderna, dopo la recente acquisizione da parte del Ministero della Cultura, è esposta la grande pala raffigurante il ''Battesimo di Cristo'' del pittore casentinese Francesco Morandini, detto il Poppi (Poppi, 1544

- Firenze, 1597). La grande tavola, dipinta a olio, che fu commissionata dal Ricasoli per la propria villa di Bracciano, sita a Panzano in Chianti, unisce la tipica funzione didascalica delle opere di cultura post-conciliare alla preziosità, alla raffinatezza e all'attenzione naturalistica della grande tradizione fiorentina di metà Cinquecento. Il Museo archeologico nazionale Gaio Cilnio Mecenate ha raperto

la prima porzione del Parco dell'Anfiteatro con ingresso

da via Margaritone. Un primo passo verso l'apertura

totale dell'area verde. Lo spazio è stato messo in

sicurezza e si presenta come un luogo in cui sostare e rilassarsi, per immergersi nella storia e nella lettura. Le nuove sedute collocate lungo la recinzione dell'Anfiteatro

saranno un invito a soffermarsi per godere della vista

dell'area archeologica e dell'ex monastero di san

Bernardo che ospita il Museo, recuperando l'identità

originaria del Parco, nato nei primi del Novecento per offrire uno sguardo sulle rovine romane.