Arezzo, 3 ottobre 2024 – A Marco Tullio Giordana il Premio Marzocco alla carriera. Tra gli eventi collaterali del Valdarno Cinema Festival un omaggio al regista Carlo Mazzacurati con la mostra fotografica dal titolo Carlo Mazzacurati nello sguardo di Lucia Baldini. Racconto fotografico per i film: "La Giusta Distanza e La Passione''. Lucia Baldini, che nell'ambito dello spettacolo ha trovato negli oltre trent'anni di attività il suo linguaggio peculiare, con questo lavoro stringe il patto

di guardare la realtà facendosi prestare lo sguardo di un

altro (inaugurazione sabato 5 ottobre presso Pieve di San

Giovanni Battista, piazza Cavour San Giovanni Valdarno). Valdarno kids è la sezione mattutina che permette agli alunni delle elementari di confrontarsi con i corti d' animazione, non da semplici spettatori, bensì da potenziali creatori, grazie al laboratorio guidato della cartoonist Marta Vangelisti. In programma ci saranno i corti Ana morphose di Joao Rodrigues; Cave of warmth di Shamir Raiapov;

In the shadow of the cypress di Hossei Molayemi e Shirin Sohani; One track mind di Faye Isherwood-Wallace; Pader di Jean Vergé; The song of flying leaves di Armine Anda

(cinema teatro Masaccio). Premio Marzocco alla Carriera - Il Festival è per San Giovanni Valdarno un vanto e un orgoglio che ha consentito di ospitare, negli anni, nomi importanti della cinematografia italiana e straniera: da GiuseppeBertolucci a Mario Monicelli, da Ilaria Occhini fino a Anna Bonaiuto,

Carlo Verdone, Abel Ferrara, Antonio Capuano, Vittorio Storaro, Pupi Avati e anche Michelangelo Antonioni che partecipò al Festival nel 1995, l'anno in cui ricevette l'Oscar alla Carriera, per citarne alcuni. Quest'anno il Premio Marzocco alla Carriera sarà consegnato

a Marco Tullio Giordana, uno dei registi più importanti del cinema italiano degli ultimi quarant'anni, che ritirerà personalmente il Premio nella serata di venerdì 11 ottobre.