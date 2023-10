A Livorno c’è Motta attesa. Ospite di Horror Festival

Cantautore, polistrumentista e autore di colonne sonore Motta, pseudonimo di Francesco Motta, è l’ospite atteso sul palco del Fi-Pi-Li Horror Festival, oggi alle 18.30 al cinema 4 Mori (Livorno, via Pietro Tacca 16). Vincitore di ben due Targhe Tenco e del Premio per il miglior duetto al Festival di Sanremo (2019), l’artista toscano sarà protagonista dell’incontro ’Del Tempo che passa la Paura’ moderato dal giornalista di Rollingstone Dave Agazzi, sul rapporto indissolubile tra la musica e il cinema. Motta ha presentato proprio a Livorno ieri sera il nuovo album. ’La musica è finita’, etichetta Sugar. Ha scelto il locale livornese The Cage per la data zero del tour che lo porterà in alcuni tra i migliori club italiani. A Livorno l’onore dell’allestimento della tournée che toccherà, tra le altre, anche Milano, Torino, Firenze, Bologna.

Oggi invece Motta sarà ospite al Fi-Pi-Li Horror Festival, come detto in apertura. La seconda giornata di festival inizia alle 14 (Sala Lem, Palazzo del Portuale) con la proiezione in prima italiana di Cannibal Mukbang di Aimee Kuge, sulle vicende di un nerd introverso catapultato pericolosamente nel folle mondo del mukbanging, tendenza nata sulle piattaforme online in Corea del Sud, dove una persona mangia vari tipi di cibo mentre interagisce con il proprio pubblico. Introduce il film il critico cinematografico Pier Maria Bocchi. Alle 16 le proiezioni dei cortometraggi che concorreranno al “Premio FiPiLi Horror Festival” per le categorie Horror, Thriller, Weird e Internazionali: Bersaglio non umano di Leonardo Barone, La confessionedi Mirko Ceravolo e Emanuele Giuliano, Portergeist di Daniele Piredda, DOT di Mohammad Zare, Koromyslo di Arseniy Seroka, Dark Compost di Alice Tamburrino, Kill me baby di Carlo Andrea Maucci e Fabio Sieni, Reflex di Simona Rurale e Saverio Lunare, ASPIC di Ottavia Starace e Giorgia Moraca, Necromance di Davide Cancila. Mentre alle 17.30 (Sala Lem, Palazzo del Portuale - ad ingresso libero) sarà presentato fuori concorso, il corto partenopeo Fishman di Raffaele Rossi e Nicolas Spatarella. Alle 20 con la prima italiana di “Malum” di Anthony Di Blasi (Cinema Teatro 4 Mori) . Alle 22 l’omaggio al maestro del cinema horror Ruggero Deodato con due eventi in suo onore.

Luca Filippi