A Cortona una stagione teatrale straordinaria Presentato il programma degli spettacoli

ARezzo, 31 ottobre 2024 – Undici appuntamenti, due turni di abbonamento: la grande musica, la commedia e la danza sono gli ingredienti della stagione 2024-25 del Teatro Signorelli di Cortona. Una stagione straordinaria, visto l’impegno dell’Amministrazione comunale, della Fondazione Toscana Spettacolo onlus e dell’Accademia degli Arditi che hanno reso possibile il programma di spettacoli.

Si comincia il 18 dicembre con il Concerto di Natale dell’Orchestra regionale toscana, diretta da Diego Ceretta. Vanessa Incontrada e Gabriele Pignotta sono i protagonisti del doppio appuntamento di martedì 14 e mercoledì 15 gennaio «Ti sposo ma non troppo». Lunedì 3 e Martedì 4 febbraio altro doppio appuntamento con Francesco Pannofino in «Chi è io?». Martedì 11 e mercoledì 12 febbraio Daniele Russo e Sergio Rubini presentano «Il caso Jekyll». Il Teatro Signorelli celebrerà anche Giacomo Puccini, nel centenario dalla scomparsa, con «La Bohème» a cura della Cor Orchestra, venerdì 28 febbraio (fuori abbonamento). Mercoledì 12 e giovedì 13 marzo altro doppio appuntamento con «Otello» con un cast di attori scintillante, capitanato da Giuseppe Cederna. La conclusione della stagione è affidata sabato 29 marzo alla danza di Cob, Compagnia Opus Ballet, con «Sogno di una notte di mezza estate». Gli spettacoli iniziano alle ore 21.15.

In considerazione della ridotta capienza del teatro, la programmazione prevede una serie di doppi appuntamenti in modo da permettere la massima partecipazione di pubblico. Anche il numero di abbonamenti disponibili sarà inferiore rispetto agli anni precedenti, la campagna si aprirà dal 10 fino al 26 novembre con la fase di prelazione, dedicata esclusivamente ai possessori di abbonamento della passata stagione. Successivamente, dal 28 novembre al 16 dicembre sarà possibile aderire ai nuovi abbonati. L’acquisto dei biglietti dei singoli spettacoli sarà aperto dal 17 dicembre.

Per abbonamenti e biglietti occorre rivolgersi a InfoPoint del Comune di Cortona, in piazza Signorelli, aperto tutti i giorni dalle 10 alle 17, escluso il martedì. Per informazioni telefonare allo 0575637274 o inviare un’email a [email protected]. La stagione del Teatro Signorelli è prodotta da Comune di Cortona, Accademia degli Arditi e Fondazione Toscana Spettacolo con il sostegno di Banca Popolare di Cortona, Fondazione Nicodemo Settembrini e Unicoop Firenze.

Dichiarazioni

«Anche per la stagione 2024/25 Cortona propone un programma di alto livello, ringrazio per questo la Fondazione Toscana Spettacolo - dichiara Luciano Meoni, sindaco di Cortona - Tradizionalmente, nel periodo autunno inverno, il teatro rappresenta una risorsa fondamentale per le proposte di spettacoli, per richiamare visitatori e per alimentare la vivacità della città di Cortona. Questa stagione tuttavia non è come tutte le altre e segna anche uno spartiacque. L’abbiamo definita una stagione straordinaria proprio per le difficoltà che abbiamo superato, difficoltà che hanno messo a rischio la possibilità di effettuare una stagione di spettacoli. C’è voluto un impegno straordinario da parte di tutti. L’Amministrazione comunale contribuisce alla realizzazione di questo programma con uno stanziamento consistente, ma punta in primo luogo a ridare nuova vita e nuove prospettive a questo teatro. Serve uno sforzo collettivo per la manutenzione straordinaria che prevede investimenti consistenti condivisi fra la proprietà e per quota parte dall’Amministrazione comunale».

«Un viaggio che inizia con l'atmosfera delle feste di Natale e che prosegue fino alla primavera del prossimo anno. La stagione del Teatro Signorelli di Cortona torna con una proposta culturale capace di soddisfare davvero ogni desiderio del pubblico - afferma Cristina Scaletti, Presidente di Fondazione Toscana Spettacolo onlus -. Nel cartellone troviamo la grande musica di Wagner e l'opera lirica con La Bohème di Puccini, di cui quest'anno si celebra il centenario dalla scomparsa del nostro celebre compositore. E ancora danza e tanta prosa, fra classici e drammaturgia contemporanea, per un itinerario che abbraccia tutte le forme dello spettacolo dal vivo».

«C’è molta voglia di Teatro a Cortona. Ne abbiamo avuto la consapevolezza nell’attesa dell’annuncio ufficiale della stagione Teatrale 2024-2025 del Signorelli con relativo programma - dichiara Mario Aimi, presidente Accademia degli Arditi - Ebbene il 18 Dicembre riapriranno le porte del Teatro Signorelli per una nuova stagione nel solco della tradizione e con spettacoli di ottima qualità. Questo desiderio dei Cortonesi non ci stupisce considerando il successo di pubblico che la stagione ha sempre avuto negli ultimi decenni. Lo testimonia il fatto che già nel 700 molti erano i piccoli Teatri privati attivi in Cortona, ancora visibili in alcuni palazzi nobiliari della nostra città. Anche i Teatri pubblici erano presenti come quello del Biscione ricostruito nel diciottesimo secolo e sostituito nel 1853 dal Teatro Signorelli. Questo vivace ambiente culturale cittadino ci spiega perché il Teatro a Cortona è molto amato; guardiamo la foto d’epoca della prima metà del secolo scorso dove il Signorelli risulta gremito in ogni suo ordine per una rappresentazione forse di musica lirica. Ecco perché abbiamo registrato con piacere che la stagione teatrale 2024-2025 era molto attesa ed a breve inizieremo la campagna abbonamenti con le conferme dei vecchi abbonati. Purtroppo per motivi tecnici avremo una capienza ridotta e non sarà possibile per ovvi motivi mantenere gli stessi posti ai vecchi abbonati che tuttavia avranno la precedenza, per un breve tempo prestabilito, per poi dare spazio ai nuovi».

«Dalla commedia alla crime story, dall'indagine psicoanalitica alla potenza di William Shakespeare, sia quando è ispirazione per la danza, sia quando è punto di partenza per rivisitazioni drammaturgiche contemporanee. Presentiamo un cartellone di grande qualità artistica, pensato per un pubblico plurale e inclusivo, attento e desideroso di assistere ai tutti i generi del palcoscenico - spiega la Direttrice Patrizia Coletta -. Se Vanessa Incontrada farà sorridere con le confuse emozioni e le crisi esistenziali di quarantenni ancora pronti a innamorarsi; Sergio Rubini trasporterà il pubblico nella fumosa Londra del dottor Jekyll e del signor Hyde, per seguire un'indagine dalle tinte forti e misteriose. E ancora l'Otello con Giuseppe Cederna, una tragedia con toni grotteschi e surreali, che da Shakespeare passa per Pier Paolo Pasolini; o Francesco Pannofino nel racconto dell'intellettuale e psicoanalista Leo Mayer, per un testo che agisce su spettatori e personaggi in modo realistico e visionario. Al pubblico del teatro Signorelli non mancherà la magia della danza col "Sogno di una notte di mezza estate", e l'eterna fascinazione dell'opera lirica, per una stagione che ci auguriamo sia apprezzata da tutti».

«La qualità della proposta culturale degli spettacoli di questa stagione pone il Teatro Signorelli nuovamente quale punto di riferimento a livello regionale, ma non solo - dichiara Francesco Attesti, assessore alla Cultura - Anche nei prossimi mesi la nostra città sarà in grado di richiamare pubblico e di offrire ai propri concittadini momenti di intrattenimento e riflessione, oltre che di apprezzare concerti di grande livello: a partire dall’Ort per finire con il nostro omaggio a Giacomo Puccini che sarà musicato dalla Cor Orchestra, altro vanto delle iniziative di cultura musicale della nostra città. Proprio su questo ultimo appuntamento mi voglio soffermare, ribadendo l’indirizzo che abbiamo condiviso con questa amministrazione comunale di valorizzare la musica e l’educazione dei più giovani. In questo senso Giacomo Puccini rappresenta un artista straordinario che Cortona, insieme a tantissime città italiane e internazionali, vuole omaggiare nel Centenario della scomparsa».