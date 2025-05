Arezzo, 28 maggio 2025 – A Cortona, dal 17 al 2 novembre, arriva Cortona On The Move 2025

Ecco gli artisti e le mostre protagonisti di questa quindicesima edizione, dal tema Come Together.

In un mondo sempre più diviso, in questo importante anniversario abbiamo deciso di occuparci di riconciliazione e guarigione. Partiremo esplorando il nostro rapporto con le immagini, grazie all'installazione immersiva Inferno & Paradiso realizzata appositamente per Cortona On The Move da Alfredo Jaar, in collaborazione con Photo Elysée, Museo per la Fotografia, Losanna. Parleremo di legami e luoghi familiari, con la mostra Family Trilogy di Christopher Anderson & Marion Durand e affronteremo il tema dell'appartenenza, dell'identità e della memoria con Distance & Belonging di Taysir Batniji. Ci soffermeremo sul nostro rapporto con la natura grazie a Cronache d'acqua – Immagini dal Sud Italia, progetto realizzato in partnership con Intesa Sanpaolo e Gallerie d'Italia e Atlas of the New World di Edoardo Delille & Giulia Piermartiri, ideato e realizzato in partnership con at - autolinee toscane e vincitore della XX edizione del Premio Amilcare G. Ponchielli, in collaborazione con GRIN. Rifletteremo sul rapporto con noi stessi, con Echoes of Uncertain Silence di Yael Martínez, che racconta l'impegno di Medici Senza Frontiere lungo la rotta migratoria in Messico. E non mancherà un piccolo tuffo nel passato, grazie alla mostra 15 anni insieme che ripercorrerà la storia di Cortona On The Move e quello che negli anni è diventato grazie a voi!