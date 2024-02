«20 days in Mariupol», il docu film a Mondovisioni

Arezzo, 21 febbraio 2024 – Terzo appuntamento di Mondovisioni – I documentari di Internazionale, la rassegna che mette al centro i più importanti docu-film di attualità selezionati in esclusiva per l’Italia dai più prestigiosi festival della scena mondiale.

Sabato 24 febbraio, alle ore 17, la Sala San Michele del Palazzo Comunale ospiterà la proiezione di “20 days in Mariupol” scritto e diretto dal giornalista ucraino Mstyslav Chernov, membro di Associated Press e già vincitore del Premio Pulitzer. Il docu-film racconta i venti giorni trascorsi dallo stesso Chernov e da alcuni suoi colleghi nell’assediata Mariupol, rifugiati in un ospedale, all’indomani dell’invasione russa dell’Ucraina: diffuse dai media mondiali, le loro immagini hanno smentito la disinformazione russa, documentando atrocità, morte e distruzione in un reportage veritiero e coraggioso che ha conquistato il Pulitzer Prize for Public Service 2023. La proiezione del docu-film sarà accompagnata dall’intervento del giornalista Andrea Pipino, specialista dell’Europa centrale e orientale, e responsabile delle pagine europee del settimanale “Internazionale”

Realizzata dal Comune di Castiglion Fiorentino in collaborazione con il professor Alberto Mariotti, la rassegna si concluderà sabato 2 marzo con “Theatre of Violence”, il docu-film diretto da Emil Langballe e Lukasz Konopa sul guerrigliero e criminale di guerra ugandese Dominic Ongwen.

L’iniziativa è a ingresso gratuito e potrà essere seguita in live streaming sul portale https://eventicf.civicam.it/.