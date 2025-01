Us Arezzo Football Academy: prima squadra, debutto in campionato con una grande vittoria

Arezzo, 4 ottobre 2021 - Inizia con una grande vittoria il campionato di Prima Categoria dell’Arezzo Football Academy. In casa del Torrita, una delle compagini in lizza per la lotta nelle zone alte della classifica, la formazione allenata da mister Riccardo Franchi è riuscita grazie alle reti di Artini e Gozzi a conquistare i primi tre punti validi per la classifica, ma soprattutto ha dato continuità alle prestazioni offerta nelle gare precedenti di Coppa.

” I ragazzi hanno offerto davvero un’ottima prestazione, regalandoci questa pazzesca vittoria. Avevamo davanti una delle squadre pretendenti alla vittoria del campionato, ma con il nostro atteggiamento positivo e battagliero abbiamo difeso bene, siamo rimasti compatti e siamo stati altrettanto bravi a creare diverse occasioni da gol. Abbiamo chiuso la prima frazione di gioco in vantaggio, con Artini: dopo una bella azione iniziata dalla gestione a centrocampo del pallone con Gattobigio, Settembrini sulla fascia è riuscito a saltare un avversario e a crossare al centro. Artini si è fatto trovare al posto giusto e con un gran gesto atletico e tecnico (sforbiciata) ha segnato una rete incredibile! Nel secondo tempo siamo partiti meglio creando almeno 2-3 occasioni potenzialmente pericolose, fino al raddoppio nato da una serie di passaggi di prima fra Lolli, Bonci, Nicontra e Artini, con quest’ultimo che si è ritrovata davanti al portiere, il quale per evitare la rete ha fermato irregolarmente il giocatore. Dal dischetto del rigore si è portato Gozzi che non ha sbagliato la conclusione, ed ha segnato il 2-0! Nell’unico errore della partita che abbiamo concesso, il Torrita è riuscito ad accorciare con Cuccoli, ma abbiamo avuto il merito di rimanere concentrati senza farci prendere dalla paura. Nel finale abbiamo avuto un paio di occasioni in cui l’estremo difensore di casa si è superato, e, nonostante i nove minuti di recupero, abbiamo concesso solo un tiro al Torrita, che si è infranto nella traversa. E’ una vittoria molto importante”. – Mister Riccardo Franchi

TABELLINO

TORRITA – AREZZO FOOTBALL ACADEMY = 1-2

Marcatori: Cuccoli (Torrita) Artini, Gozzi rig. (Academy)

Sequenza: Artini 0-1, Gozzi rig. 0-2, Cuccoli 1-2

Torrita: Caneschi, Lombardi, Pandolfi, Bindi, Bernardini, Valentini, Gregori, Alomar, Materazzi, Cuccoli. A disposizione: Bellucci, Fattorini, Morcellini, Poggioni, Bottaro, Mulas, Rossi. Allenatore: Mearini

Arezzo Football Academy: Angori, Rossi, Lolli, Vacchiano, Santamaria, Melani, Settembrini, Zerbini, Romagnoli, Gattobigio, Artini. A disposizione: Palazzeschi, Marini, Butti, Gozzi, Bonci, Cusin, Piteo. Allenatore: Franchi

Arbitro: sig. Claudio Bisceglia sez. Firenze