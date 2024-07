Tre ragazzi dell’Alga Atletica Arezzo ai Campionati Italiani Juniores e Promesse

Arezzo, 26 luglio 2024 – Tre ragazzi dell’Alga Atletica Arezzo in pista ai Campionati Italiani Juniores e Promesse. L’importante manifestazione è in programma fino a domenica 28 luglio a Rieti e vedrà confrontarsi i migliori giovani del panorama nazionale che, dopo aver centrato la qualificazione, vivranno l’emozione di competere per il tricolore nelle diverse specialità di velocità, salti e lanci.

Particolari attese sono orientate verso Nicholas Gavagni del 2006 che gareggerà nel salto in lungo e che, allenato da Paolo Tenti, si presenta con il record personale di 7.15 metri con l’ambizione di dar seguito alle due medaglie d’argento vinte consecutivamente ai Campionati Italiani Juniores Indoor nel febbraio del 2024 e ai Campionati Italiani Allievi nel giugno del 2023.

I 110 ostacoli impegneranno invece Riccardo Cincinelli del 2005 che sarà sostenuto dai consigli di Gloria Sadocchi e che si presenterà alle finali nazionali in un ottimo stato di forma come testimoniato dal recente conseguimento del primato personale di 14.71 secondi che è stato siglato domenica 14 luglio ai Campionati Regionali Juniores della regione Lazio dove ha ottenuto il miglior tempo in assoluto della gara.

Il gruppo di aretini farà infine affidamento su Federico Rubechini del 2004 che, tra le Promesse, si metterà alla prova nel salto in alto dove è consolidato da tempo tra i migliori giovani italiani in virtù di un percorso di crescita che, nel corso degli anni, è stato seguito dall’allenatore Marcello Sadocchi e che ha trovato il proprio apice nel conseguimento della sua miglior prestazione di 2.02 metri.

I campionati di Rieti rappresentano l’ultimo appuntamento prima della pausa estiva al termine di una stagione particolarmente positiva che, nel salto in lungo, ha visto l’Alga Atletica Arezzo centrare un prestigioso quinto posto con Anna Visibelli ai Campionati Italiani Assoluti e un ottavo posto con Filippo Guiducci ai Campionati Italiani Allievi, andando così a confermare l’alto livello della preparazione della società cittadina nelle diverse fasce d’età.