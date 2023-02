Torneo di Viareggio, gli amaranto pescano la Samp

AREZZO

Saranno la Sampdoria, gli americani del New York e gli africani del Nkoranza Warrios, formazione ghanese, le avversarie dell’Arezzo nella 73esima edizione del Torneo di Viareggio in programma dal 20 marzo al 3 aprile. Questo l’esito del sorteggio che si è svolto ieri mattina nella sala di rappresentanza del comune di Viareggio. Gli amaranto sono stati inseriti nel girone 6 e scenderanno in campo martedì 21, giovedì 23 e sabato 25 marzo per la fase eliminatoria. Al torneo maschile prenderanno parte 32 squadre, divise in due gruppi (A e B) per un totale di 8 gironi. Accedono agli ottavi di finale le prime due classificate di ciascun raggruppamento. Il cavallino schiererà nella prestigiosa manifestazione giovanile la formazione juniores nazionale allenata da Massimiliano Bernardini (nella foto) che sta ben figurando nel proprio campionato. L’Arezzo torna al Viareggio a distanza di 17 anni dall’ultima partecipazione e proprio nell’anno del centenario.

Il torneo internazionale rappresenta una vetrina per la società e per i suoi giovani ed è la testimonianza dell’ottimo lavoro svolto dal settore giovanile guidato dal responsabile Giorgio Contu. La juniores nazionale è formata soprattutto da calciatori classe 2005 che si confronteranno con avversari nati dopo il 1 gennaio 2004. L’Arezzo potrà quindi sfruttare anche la norma dei cinque prestiti previsti dal regolamento prendendo magari elementi classe 2004 che potrebbero tornare utili in ottica futura alla prima squadra. L’edizione 2022 è stata vinta dal Sassuolo.

L’Arezzo sarà presente al Viareggio anche nel torneo femminile con la formazione Primavera. Le ragazze amaranto sono state inserite nel girone insieme a Fiorentina, alle americane del Westchester United e all’Under 19 Dilettanti. Per l’Arezzo si tratta della prima storica partecipazione alla Viareggio Women’s Cup, arrivata quest’anno alla quarta edizione.

A.L.