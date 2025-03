Torna a Bibbiena la Casentino fight night

Arezzo, 19 marzo 2025 – Torna la Casentino Fight Night di Bibbiena, arrivata alla sua quinta edizione. Un grande Galà di dimensione e importanza nazionale promosso dalla Casentino Combat con il maestro Andrea Voltarelli.

Domenica 23 Marzo alle 20 sul ring allestito al Palatennis di Bibbiena, la Casentino Combat ripropone una serata con ben 7 match da professionisti di kickboxing, con alcuni dei migliori atleti del panorama internazionale.

Una delle protagoniste della serata sarà L’atleta di casa Sofia Chiarini del team Voltarelli che aprirà la serata in un incontro contro Silvia Frabotta l’atleta del team Rising Dragon di Frosinone.

Il match clou della serata vedrà scontrarsi due campioni del palcoscenico italiano Pietro Spadone del Team Monis detentore del titolo italiano WKN e Maicol Filice del Team TBL Campione italiano FIKBMS nel 2019.

Andrea Voltarelli l’organizzatore commenta: “Purtroppo in questa edizione non vedremo salire sul ring i nostri beniamini di casa Manuela Innocenti che la scorsa edizione ha vinto il titolo italiano, per problemi personali ha preso una pausa dalla carriera agonistica e Alessio Voltarelli al suo terzo match da professionista che un mese fa a causa di un infortunio si è visto sfumare il match.

Ma non finisce qui. Dalle 12:00 partiranno i match degli amatori e vedremo sfidarsi ben 200 atleti di tutte le età a partire dai 7 anni, provenienti da tutte le regioni d’Italia, giornata non solo di sport ma di amicizia, inclusione e socializzazione. Sono molto felice di quello che simo riusciti a fare in questi anni, il sacrificio e l’impegno che ci abbiamo messo ci sta ripagando e la quinta edizione ci conferma che abbiamo lavorato bene, lo dimostra il fatto che abbiamo moltissimi atleti inscritti per la gara del pomeriggio e un galà serale con delle card di livello nazionale”.

Francesca Nassini, Assessora allo Sport commenta: “Siamo molto contenti di poter ospitare di nuovo a Bibbiena questo evento sportivo che è diventato a tutti gli effetti un punto di riferimento a livello italiano. L’amministrazione è onorata di sostenere questo tipo di attività sportive che portano lustro al territorio e lo fanno conoscere a livello nazionale in discipline che stanno avendo sempre più seguito soprattutto tra i giovani”.