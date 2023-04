Terranuova, la carica di Schinnea "Con la Flaminia daremo tutto"

TERRANUOVA

"Da ora in poi saranno sei finali, quindi è necessario fare più punti possibile. La salvezza dipende soltanto da noi". È con la carica alimentata da Lautaro Schinnea (nella foto) che il Terranuova Traiana scende oggi in campo contro il Flaminia nella ventinovesima giornata di campionato di serie D. Si torna sul rettangolo verde del Matteini dopo la sconfitta per 1-0 nello scontro diretto con l’Orvietana. I coriacei rossoblu della Tuscia sperano ancora nella zona play off, mentre il Terranuova intravede la salvezza che dista solo 5 lunghezze. "Un girone in cui tutto è possibile – spiega l’attaccante argentino – e lo abbiamo già visto: pochi mesi fa ci davano per morti, poi ci siamo ripresi. Ci siamo lasciati sfuggire qualche opportunità che ci avrebbe permesso di stare fuori dai play-out, però le altre squadre sono tutte lì, vicino a noi. Bisogna approfittare di questo". Il Matteini non vede una vittoria dei terranuovesi dal 12 febbraio, nel convincente 2-0 contro la Pianese. .

COSÌ IN CAMPO (ORE 15)

TERRANUOVA TRAIANA: (3-5-2): Scarpelli, Maloku, Artini, Farini, Cioce, Petrioli, Meucci, Massai, Benucci, Schinnea, Sacconi. All.: Simone Calori. FLAMINIA (4-3-1-2): Della Pina, Mattia, Fumanti, Gasperini, Ilari, Marchi, Garufi, Celentano, Padovano, Simonelli, Sibru.

All.: Nofri Onofri

Arbitro: D’Agnillo di Vasto (Severini-Tinelli).