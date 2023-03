Terranuova inciampa in zona retrocessione

TRAIANA

0

ORVIETANA

1

(3-4-1-2): Scarpelli, Farini, Maloku (29’ s.t. Dema), Artini, Petrioli (50’ s.t. Castaldo), Cioce (41 s.t. Mascia), Meucci (37’ s.t. Occhiolini), Massai, Schinnea (27’ s.t. Ceppodomo), Benucci, Sacconi. A disposizione: Antonielli, Neri, Mazzeschi, Senzamici. Allenatore: Calori.

ORVIETANA (4-3-1-2): Marricchi, Frabotta, Caravaggi, Borgo, Ricci, Siciliano, Rosini (37’ s.t. Carletti), Proietto (39’ s.t. Siragusa), Tomassini (41’ s.t. Bassini), Alagia (22’ p.t. Omohonria), Di Natale. A disp.: Rossi, Purgatori, Vicaroni, Chiaverini, Rinaldi. Allenatore: Fiorucci.

Arbitro: Guitaldi di Rimini (Moretti-Raschiatore)

RETI: 20’ s.t. Omohonria

NOTE: ammoniti Borgo, Rosini, Farini, Petrioli, Dema e Calori. Espulso Carletti. Angoli 6-6. Recupero 4’ p.t. e 7’ s.t.

di Francesco Tozzi

Inciampa ancora il Terranuova Traiana e lo fa dinanzi al pubblico di casa. Ha gioco facile l’Orvietana, che riesce a concretizzare nell’unica occasione degna di nota. Calori deve fare i conti con le assenze di Bega, Gautieri e Vezzi e compone una panchina tutta di under. Poche occasioni per le squadre nel primo tempo. Alla mezzora avviene uno scontro in area tra Borgo e Massai. Un impatto violentissimo tra i due che inizialmente fa temere il peggio, ma entrambi riescono a proseguire la gara. Pericoloso è il tiro di Tomassini, che da palla inattiva prova a impensierire Scarpelli, ma l’estremo biancorosso si tuffa proteggendo il risultato. Dopo venti minuti dalla ripresa la partita cambia rotta. Omohonria, messo in moto da Tomassini, supera Scarpelli sul secondo palo realizzando il gol del vantaggio. Come all’andata, il calciatore di origini nigeriane riesce a perforare la porta dei valdarnesi. Il match si scalda, complice un arbitraggio che non soddisfa nessuno. Al 25’ Benucci ha la possibilità di concludere dalla distanza, ma viene scaraventato a terra da Rosini senza alcun provvedimento disciplinare. Lo stesso accade quando Di Natale colpisce Farini e prova a insaccarla. Sacconi può portare avanti i suoi al 47’, ma stavolta è Marricchi a compiere un miracolo. Punti preziosi sfumano tra le mani del Terranuova, che a causa della vittoria del Montespaccato scivola in zona retrocessione.