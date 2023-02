Terranuova da impazzire: ko anche la Pianese

TERRANUOVA TRAIANA

2

PIANESE

0

TERRANUOVA TRAIANA (3-5-2): Antonielli 7, Farini 6,5, Maloku 6, Bega 6, Cioce 6,5, Gautieri sv (14’ p.t. Meucci 6,5), Petrioli 6,5, Massai 7, Schinnea 6,5 (18’ s.t. Vezzi 6), Benucci 7 (27’ s.t. Ceppodomo sv), Sacconi 7,5 (36’ s.t. Neri sv). A disposizione: Scarpelli, Dema, Mazzeschi, Mascia, Occhiolini. All. Calori 6

PIANESE (3-4-1-2): Ricco 6,5, Morelli 6, Pandimiglio 6 (1’ s.t. Gagliardi 6,5), Simeoni 5,5, Irace 5,5 (4’ s.t. Barbetta 6), Grifoni 6 (25’ s.t. Guadalupo sv), Kondaj 5,5, Marino 5,5, Ledonne 7 (19’ s.t. Menga 6), Mugelli 6 (1’ s.t. Rinaldini 6,5), Kouko 6,5. A disposizione: Balli, Polidori. Allenatore: Bonuccelli 6

Arbitro: Maccorin di Pordenone (Cerrato-Callovi)

Reti: Massai 27’ p.t., Sacconi 37’ p.t.

Note: ammoniti Morelli, Marino, Sacconi, Bega. Ammonito l’allenatore del Terranuova Traiana Calori per proteste..

TERRANUOVA – Cade un’altra capolista al Matteini. Un Terranuova Traiana on fire batte 2-0 la Pianese e inanella la terza vittoria consecutiva. I valdarnesi sembrano non temere più alcuna compagine e tornano così a credere nella salvezza.

I bianconeri partono con grinta, rendendosi pericolosi già dopo pochi minuti con un corner battuto da Ledonne e intercettato di testa da Kouko. Risponde per i locali Gautieri, che prova il traversone, ma subito dopo il tiro cade a terra e chiede l’intervento del personale medico per un problema alla caviglia sinistra. Dopo solo un quarto d’ora Calori lo sostituisce con Meucci. Si prosegue con Ledonne che cerca di chiudere la pratica confrontandosi vis a vis con Antonielli, ma l’estremo difensore biancorosso riesce a deviare in angolo. La gara si sblocca al 27’. Massai si fa largo nella mischia, colpisce il pallone che prende il palo alla sinistra di Ricco e finisce in rete. Dopo dieci minuti i biancorossi raddoppiano. Schinnea intravede il capitano risalire la fascia sinistra e decide di cambiare tutto. Crossa verso il numero 11, Sacconi controlla la sfera e ha tutto il tempo per sistemarla e calciare di destro a girare insaccandola nel sette. La Pianese decide di reagire. Al 46’ Grifoni prova la conclusione, ma Antonielli compie un miracolo gettando il pallone fuori. Nella ripresa un errore di possesso può costare caro ai terranuovesi, che lasciano la porta in balìa di Kouko, ma il pallone finisce clamorosamente fuori.

La Pianese non demorde e pressa insistentemente, ma deve fare i conti anche con assenze e acciacchi. L’ultima chance è una punizione battuta da Rinaldini, che termina alta sul fondo. La partita finisce all’inglese in riva al Ciuffenna. I biancorossi ritrovano finalmente la zona play-out, ma davanti restano ancora undici giornate in salita.

Francesco Tozzi