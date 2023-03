Terranuova, altra montagna da scalare Il Poggibonsi sulla strada di Calori

TERRANUOVA

È il terzo testa-coda per il Terranuova Traiana in questo girone di ritorno. Allo Stefano Lotti di Poggibonsi la squadra di Calori cerca punti preziosi contro i leoni giallorossi che rincorrono, da lontano, Arezzo e Pianese. Una partita che vale doppio non soltanto per la prestanza degli avversari, che con 51 reti all’attivo si attestano quale miglior attacco del raggruppamento. Ma anche perché le ultime della classe Orvietana e Montespaccato si trovano dietro ai terranuovesi con un solo punto di distanza.

Il tecnico biancorosso ha quasi tutto il team a disposizione. Torna Bega dopo la squalifica, ma qualche fastidio fisico potrebbe tenere il difensore ex Sangio fuori dal campo. All’andata, lo scorso 29 ottobre, il Poggibonsi si impose 3-0 al Matteini grazie alle reti di Bonechi, Riccobono e Regoli. Lunga la lista degli indisponibili per Casprini. Oltre a bomber Regoli e Chiti, squalificati, saranno out gli infortunati Bruni, Guidarelli, Mazzolli, Motti e Rocchetti.

COSÌ IN CAMPO (ORE 14,30) POGGIBONSI (4-3-3): Pacini, Bigozzi, Tognetti, Gistri, Bonechi N., Borri, Muscas, Camilli, Polo, Riccobono, Bellini. All.: Casprini.

TERRANUOVA TRAIANA (3-5-2): Antonielli, Neri, Farini, Maloku, Cioce, Artini (nella foto), Meucci, Massai, Vezzi, Benucci, Sacconi. All.: Calori

Arbitro: Liotta di Castellammare di Stabia.