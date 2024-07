Arezzo, 24 luglio 2024 – Sei titoli toscani per la Chimera Nuoto ai Campionati Regionali Estivi delle categorie Juniores e Cadetti.

La manifestazione è andata in scena a Livorno e ha riunito i migliori nuotatori di società di tutta la Toscana che, nel corso della stagione, erano riusciti a conseguire le qualificazioni nelle diverse specialità, con la squadra aretina che ha schierato dodici ragazzi e ragazze che hanno centrato ottimi piazzamenti e positivi risultati cronometrici.

La Chimera Nuoto ha festeggiato sei ori, sei argenti e tre bronzi, per un bilancio complessivo di quindici medaglie che rappresentano un buon biglietto da visita in vista dei Campionati Italiani Estivi in programma da lunedì 5 agosto a Roma.

La soddisfazione di laurearsi campione regionale in tre specialità tra gli Juniores è stata vissuta da Gabriele Mealli del 2007 che ha trionfato nei 200 stile libero, nei 400 stile libero e negli 800 stile libero, oltre a essere arrivato secondo nei 100 stile libero, poi quattro medaglie sono state centrate anche da Gabriele Gambini del 2005 tra i Cadetti con un oro nei 200 stile libero, due argenti nei 100 e 400 stile libero, e un bronzo nei 200 dorso.

Entrambi questi atleti hanno ottenuto il pass per le finali nazionali in tutte le gare terminate sul podio. La squadra maschile ha fatto affidamento anche su Fabio Ferrari del 2006 che ha ottenuto il secondo miglior tempo nei 200 delfino tra gli Juniores, meritando anche l’accesso ai prossimi campionati italiani.

Questo traguardo è stato conseguito pure da Gaia Burzi del 2007 nei 50 stile libero dei Cadetti dove si è messa al collo un argento, poi la nuotatrice aretina ha ben figurato anche nei 400 misti con un oro e nei 200 misti con un argento. Il prospetto dei medagliati è arricchito da Sofia Donati del 2007 con il titolo regionale nei 100 dorso e con i bronzi nei 50 e 200 dorso, infine la Chimera Nuoto ha schierato anche Jacopo Bartolini, Viola Calvo Pegna, Tommaso Gepponi, Matteo Lucci, Eleonora Mazzeschi, Lorenzo Menchetti e Leonardo Rossi.

Il buon livello della preparazione della squadra aretina è stato confermato anche dai risultati nelle staffette con il quinto posto nella 4x100 stile libero Juniores (con Ferrari, Gepponi, Lucci e Mealli), gli ottavi posti nella 4x100 stile libero Cadetti (con Bartolini, Gambini, Menchetti e Rossi) e nelle 4x100 stile libero e 4x100 misti Cadette (con Burzi, Calvo Pegna, Donati e Mazzeschi), e il nono posto nella 4x100 misti Cadetti (con Bartolini, Gambini, Gepponi e Mealli).

Il gruppo della Chimera Nuoto è stato accompagnato a Livorno dal tecnico Marco Licastro, poi a completare lo staff tecnico sono Adriano Pacifici e Mattia Esposito con il coordinamento di Marco Magara e il supporto nella preparazione atletica di Matteo Cetarini e Luca Ricciarini.