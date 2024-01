Scuola ciclismo al quarto posto a livello italiano

La Scuola Ciclismo Arezzo si è classificata quarta a livello nazionale in una speciale graduatoria stilata dalla Federazione Ciclistica Italiana. Sulla base di un monitoraggio relativo all’anno 2022, la Sca ha totalizzato 1860 punti risultando nelle prime cinque scuole in Italia per numero di iscritti, manifestazioni organizzate e composizione dello staff tecnico.

"È un risultato che ci riempie di orgoglio e motivazione per il futuro. Da quando nel 2014 abbiamo iniziato questo progetto, il nostro obiettivo è sempre stato quello di trasmettere ai ragazzi i valori dello sport insieme all’opportunità di condividere la passione per la bicicletta con i propri compagni di squadra. L’aggregazione, lo spirito di gruppo e l’inclusione sono i nostri valori e cerchiamo di comunicarli attraverso il divertimento in sella alla propria bici. Il tutto è stato possibile grazie all’aiuto di molte persone volontarie e appassionate di ciclismo, che ci hanno aiutato a portare avanti la nostra attività e crescere anno dopo anno" commenta Francesco Papaveri dell’associazione Sca.

Con la scuola si è complimentato l’assessore allo Sport Federico Scapecchi.