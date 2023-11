Scatta la prelazione per gli abbonati

Prima ci sono due partite da disputare, ma la febbre da derby inizia già a salire. Per lunedì 18 dicembre, giorno di Arezzo-Perugia, la società di viale Gramsci ha indetto la Giornata Amaranto. Anche gli abbonati dovranno acquistare un regolare titolo d’accesso. La prima fase della prevendita per la sfida contro gli umbri sarà però riservata però solo ai possessori di abbonamento, che potranno far valere il proprio diritto di prelazione confermando il proprio posto. In questa fase non è consentito cambiare posto o settore. L’abbonato che vorrà usufruire della prelazione dovrà presentarsi con l’abbonamento stagionale e un documento di identità nei consueti punti vendita, che sono lo store di New Energy in via Madonna del Prato, Vieri Dischi, la tabaccheria Francini a Ponte a Chiani e di Andrea Veri al Bagnoro e l’Hotel Gema a Rigutino. La prelazione è attiva anche online sul sito di Ticketone e durerà fino alle 19 di domenica 10 dicembre. Da lunedì 11, via alla vendita libera.