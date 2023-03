Sacchini lancia la Sangiovannese "Una grande sfida col Grosseto"

SAN GIOVANNI

C’è Sangiovannese-Grosseto, domani al Fedini (ore 14,30). Per gli azzurri è il match più atteso, dopo il derby con l’Arezzo. Una sfida che non ha mai deluso le aspettative e speriamo sia così anche domani, sotto l’aspetto prettamente tecnico-agonistico, oltre che sportivo. La prima volta nella loro storia Sangio e Grosseto s’incontrarono nel torneo di serie C del 1940-1941, con questi esiti: Grosseto-Sangio 2-1 e Sangio-Grosseto 1-0.

Ma il campionato più avvincente sotto il profilo tecnico fu quello di C1 del 2005-2006, allenatore Piero Braglia degli azzurri, quando la Sangio per un solo gol non scalò la serie B. Passò il Frosinone.

Nella Sangiovannese domani sarà assente il solo Poli.

Su questa prima sfida primaverile, il centrocampista viola, ventenne Samuele Sacchini (nella foto), sostiene: "Una partita di grande valore per noi e loro: i maremmani cercano la vittoria per risalire la classifica, noi vogliamo altri punti per la salvezza. Poi vedremo, se ci riuscirà di fare qualcosa in più. Siamo pronti, motivati, vogliamo il risultato pieno, se possibile. Ce la metteremo tutta. Ma è gara difficile col Grosseto, tuttavia siamo prontissimi. E’ una sfida da tripla".

Giorgio Grassi