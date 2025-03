Sabato il Palasport Estra ospita la sfida tra BC Servizi Arezzo e Riso Scotti Pavia

Arezzo, 7 marzo 2025 – Partita di cartello Sabato 8 Marzo alle ore 21 al Palasport Estra Mario D'Agata con la BC Servizi Arezzo che ospiterà la Riso Scotti Pavia società di grande tradizione cestistica che precede di due punti in classifica gli amaranto di coach Fioravanti, arbitri dell'incontro saranno i Sigg.Zanzarella di Rapolano Terme (SI) e Nocchi di Vicopisano (PI). Dopo due vittorie consecutive la BC Servizi si trova di fronte un avversario di ottima caratura come Pavia che, guidata in panchina da coach Cristelli, ha chiuso la prima fase al secondo posto con 30 punti all'attivo contro i 22 conquistati dalla SBA.

Smith e Bogunovic sono i principali riferimenti in attacco dei lombardi, viaggiando rispettivamente a 19,6 e 17 punti realizzati per partita, statistiche che portano la Riso Scotti ad essere il terzo attacco del girone di PlayIn Gold.

Per questo motivo il controllo del ritmo di gara sarà l'obiettivo del quintetto amaranto che cercherà di contenere più possibile il potenziale offensivo di Pavia. Da segnalare che nelle fila della compagine lombarda milita attualmente Manuel Carpani, giocatore che la BC Servizi ha già affrontato nella prima parte di stagione quando vestiva la maglia dello Spezia.

L'appuntamento per tutti i sostenitori amaranto è dunque anticipato rispetto alle consuete abitudini, la palla a due tra BC Servizi Arezzo e Riso Scotti Pavia verrà infatti alzata alle ore 21 di Sabato 8 Marzo, in considerazione degli impegni ravvicinati che vedranno la squadra di coach Fioravanti impegnata con un doppio turno in trasferta che chiuderà il girone di andata della seconda parte di stagione, prima Martedi 11 a Borgomanero poi Domenica 16 a Casale Monferrato contro la Junior Libertas.