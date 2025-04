Rimonta da batticuore per la BC Servizi contro Tortona

Arezzo, 10 aprile 2025 – Una rincorsa durata 39 minuti per la BC Servizi Arezzo che negli ultimi secondi è stata premiata da una vittoria tanto complicata quanto importante in ottica classifica dove gli amaranto rimangono al settimo posto ma soprattutto portano a 4 i punti di distanza sul Costone Siena nono in classifica.

Tortona è scesa ad Arezzo decisa a giocarsi le ultime possibilità di rientrare nel treno PlayOff e la squadra di Ansaloni mette subito in campo grande determinazione portandosi subito avanti nel punteggio fin dal primo quarto chiuso sul 18-13 con Gatti e Farias subito protagonisti.

La SBA non riesce a trovare il giusto ritmo di gara e subisce un break ospite ad inizio secondo quarto di 12-2 interrotto da una tripla di Bischetti che ha il merito di provare a dare una scossa al quintetto amaranto, ma la BC Servizi non riesce ad avere in attacco la solita fluidità faticando non poco per trovare la via del canestro.

All'intervallo i ragazzi di coach Fioravanti sono sotto di dieci lunghezze (29-39) e dopo la pausa lunga provano alzando l'intensità difensiva ad accorciare le distanze. Le iniziative di Prenga vicino a canestro permettono alla BC Servizi di tornare a -4 (46-50) subendo però un controparziale di 5-0 firmato da Gatti che blocca un primo tentativo di rimonta aretino fissando alla terza sirena l punteggio sul 46-55.

La SBA riesce a cambiare passo almeno in difesa mettendo in difficoltà Tortona, ma gli amaranto non sono nella miglior serata a livello realizzativo ed il divario tra le due squadre oscilla trai 7 ed i 9 punti. Ancora Gatti da 3 punti firma il 63-54 a tre minuti dalla fine con la partita che sembra incanalata in favore dei piemontesi, messa con le spalle al muro la BC Servizi ha il guizzo che rimette in equilibrio la gara e scalda il pubblico del Palasport Estra.

Toia segna una tripla ed arriva fino in fondo in penetrazione (59-63), nella fase difensiva poi gli amaranto continuano a concedere pochissimo agli avversari così prima Dal Pos e poi Buzzone da tre punti ribaltano punteggio ed inerzia della partita (65-63) con un solo minuto da giocare. Arezzo commette i due falli che le rimanevano prima di entrare in bonus e tiene bene la penetrazione di un ottimo Farias con Bischetti che cattura ad 11 secondi dalla fine un rimbalzo preziosissimo subendo poi immediatamente fallo.

Dalla lunetta Bischetti segna il punto del +3 (66-63) con gli ospiti che si giocano l'ultimo possesso. la SBA sceglie di commettere ancora fallo su Farias a quattro secondi dalla fine, il playmaker di Derthona segna il primo libero (66-64) poi è costretto a sbagliare il secondo tiro, nella lotta a rimbalzo prevale Aprile che scarica su Diodati il pallone della possibile vittoria ma l'esterno piemontese sbaglia il tiro del sorpasso finale facendo esultare il pubblico del Palasport Estra proprio sulla sirena.

Un successo sudatissimo ottenuto in una serata non ottimale a livello di prestazione dimostra comunque il carattere della squadra di coach Fioravanti che non si è mai arresa nelle difficoltà di questa partita, adesso diventa fondamentale recuperare energie fisiche e mentali per il prossimo impegno che vedrà domenica alle 18 la BC Servizi impegnata sul parquet di una lanciatissima Pavia dopo i successi con San Miniato e Lucca.