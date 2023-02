Partita sospesa a 4’ dalla fine "Tornare in campo? Chissà..."

AREZZO

Due partite sospese, due recuperi nel mezzo della settimana, e la necessità di affrontare tra impegni universitari e lavorativi trasferte chilometriche per disputare una manciata di secondi. Tutto questo è accaduto alla Pietraia, formazione che partecipa al torneo di Terza categoria. Nemmeno un anno fa, era l’aprile del 2022, i gialloneri dovettero interrompere al 45’ il confronto in casa della Monterchiese per un malessere del direttore di gara. Partita interrotta e recupero fissato il mercoledì successivo.

La Pietraia non si presentò però all’appuntamento. Troppi quei quasi ceno chilometri tra andata e ritorno da fare per soli 45’ di gioco, e con il risultato già sul 4-0 per i padroni di casa. Alla Pietraia venne quindi comminata una multa, una penalizzazione in classifica e ovviamente il ko a tavolino. Nemmeno un anno dopo ecco un episodio analogo. Domenica scorsa la Pietraia era di scena a Tregozzano. Una partita tutto sommato tranquilla, giocata anche su buoni ritmi. Passano in vantaggio i cortonesi, pareggiano i padroni di casa e qui il fischietto della sezione aretina accusa un fastidio muscolare al polpaccio. I massaggiatori delle due squadre provano a fare il loro dovere ma ecco che dopo il gol del 2-1 del Tregozzano, a quattro minuti dalla fine – come racconta il presidente della Pietraia Uilli Cottini – il fischietto alza bandiera bianca. "Abbiamo provato a insistere chiedendogli se poteva provare a proseguire l’incontro – spiega il patron della Pietraia – facendogli notare che oltre ad essere praticamente all’86’ avremmo poi dovuto sostenere un nuovo viaggio di 80 chilometri tra andata e ritorno per disputare neanche cinque minuti. Se faremo come lo scorso anno a Monterchi? Non lo so, ci riuniremo e decideremo il da farsi. Secondo me bastava aspettare qualche minuto ed evitare a società e ragazzi un impegno infrasettimanale. Come detto ci riuniremo per capire se tornare in campo oppure no. Certamente pagare una multa e vedersi infliggere una penalizzazione in classifica vorremmo evitarlo".

Matteo Marzotti