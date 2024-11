Nuova vittoria per il Tennis Giotto nel campionato maschile di A2

Arezzo, 11 novembre 2024 – Seconda vittoria consecutiva per il Tennis Giotto nel campionato maschile di serie A2. Il circolo aretino ha vissuto una lunga trasferta in Sicilia per giocare sui campi dei secondi in classifica del Matchball Siracusa dove, al termine di una maratona di quasi undici ore di incontri, è riuscito nell’impresa di centrare un bel successo per 4-2. La formazione capitanata da Alessandro Caneschi è ora attesa dall’ultimo turno della regular season in programma domenica 17 novembre, ancora in trasferta, in casa del Ct Brindisi.

L’equilibrio tra Tennis Giotto e Matchball Siracusa è stato evidente fin dal primo singolo dove Filippo Alberti ha giocato per quasi tre ore contro Alessandro Ingarao, riuscendo a imporsi al terzo set per 6-4, 1-6 e 7-5. Il vantaggio degli aretini è stato consolidato dalle affermazioni di Stefano Baldoni su Michael Vrbensky con un doppio 6-4 e di Pietro Fanucci su Antonio Caruso per 7-5 e 6-1, poi la prima fase è andata in archivio con il punto dei padroni di casa di Antonio Massara che ha superato Raffaele Ciurnelli per 6-7 e 3-6.

I doppi hanno così preso il via sul punteggio di 3-1 per il Tennis Giotto, con i siciliani che hanno inizialmente tenuto aperto il match per il 4-6 e 3-6 di Ingarao-Caruso sulla coppia formata da Alberti e Guelfo Baldovinetti.

Per festeggiare è stato necessario l’ultimo incontro dove sono stati protagonisti ancora Baldoni e Fanucci che hanno liquidato i due set con Massara-Vrbensky in appena cinquantotto minuti con i punteggi di 6-1 e 6-1, fissando così il risultato finale sul 4-2. Un passo falso, nel frattempo, è stato vissuto nel campionato femminile di serie A2 dove il Tennis Giotto è stato sconfitto per 1-3 a Roma dal Ct Eur.

I singoli iniziali hanno visto la squadra guidata da capitan Jacopo Bramanti fissare il punteggio parziale sull’1-1 per la vittoria di Camilla Gennaro al terzo set per 7-5, 4-6 e 6-3 su Yvonne Cavallè e per il contemporaneo passo falso di Gaia Squarcialupi per 6-7 e 3-6 con Carolina Troiano.

Le romane sono poi riuscite a effettuare il sorpasso prima con Gaia Mais su Rachele Bacciarini e poi, nel doppio, con Cavallè-Mais su Bacciarini-Gennaro, costringendo il Tennis Giotto alla resa. Il sesto e ultimo turno del campionato è fissato per domenica 17 novembre quando, a partire dalle 10.00, la squadra femminile di A2 ospiterà lo Sport Club Nuova Casale tra le mura amiche di via Divisione Garibaldi: l’incontro, a ingresso gratuito, sarà decisivo per la griglia finale del campionato, dunque il circolo aretino invita tutti gli appassionati a sostenere le proprie atlete.