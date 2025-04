Nuova medaglia tricolore per la Chimera Nuoto con Gabriele Mealli

Arezzo, 4 aprile 2025 – Nuova medaglia tricolore per la Chimera Nuoto. I Criteria Nazionali Giovanili, manifestazione valida come campionato italiano invernale, sono andati in archivio con la sessione di gare maschili in cui le promesse del nuoto di tutta la penisola hanno avuto l’opportunità di confrontarsi a Riccione in diverse specialità e diverse categorie.

In questo contesto d’eccezione è riuscito a emergere Gabriele Mealli del 2007 che ha festeggiato l’argento nei 400 stile libero tra gli Juniores con il tempo di 3’49”681 e che è arrivato quinto nei 200 stile libero, dando seguito alle ottime prestazioni conseguite negli ultimi campionati regionali dove era stato premiato per la miglior prestazioni maschile in virtù della vittoria di quattro titoli toscani.

Il podio conseguito ai Criteria Nazionali Giovanili conferma il livello d’eccellenza raggiunto da Mealli che, tra il 2023 e il 2024, aveva anche meritato una duplice convocazione nella nazionale italiana con cui era riuscito a conquistare ben quattro medaglie in competizioni internazionali.

La squadra maschile della Chimera Nuoto qualificata per le fasi nazionali ha trovato soddisfazioni anche con Sergio Gramma del 2007 che, tra gli Juniores, è riuscito a piazzarsi ai piedi del podio con il quarto posto nei 200 dorso, inoltre positiva è stata anche la prova di Tommaso Senesi del 2009 che ha ottenuto il nono posto nei 100 dorso tra i Ragazzi.

Il gruppo di nuotatori aretini in vasca ai Criteria Nazionali Giovanili è stato completato da Alessio Menchetti del 2009 e da Riccardo Rosi del 2008 che hanno goduto dell’opportunità di vivere un’occasione di formazione e di crescita insieme ai migliori coetanei di società di tutta Italia.

L’argento di Mealli è arrivato a pochi giorni dalle sei medaglie centrate nella sessione femminile da Sofia Napoli che era riuscita a mettersi al collo un oro, due argenti e tre bronzi, per un totale di sette medaglie complessive che hanno permesso alla Chimera Nuoto di siglare uno dei migliori risultati della propria storia sportiva e di dar seguito a una scia di successi che vede questa società salire consecutivamente sul podio dei campionati italiani da oltre dieci stagioni.

Un’ulteriore certificazione dell’alto livello dell’attività condotta al Palazzetto del Nuoto è rappresentata dal numero di undici nuotatori e nuotatrici che sono stati capaci di ottenere il pass per le finali tricolori, a testimonianza della bontà del lavoro condotto dallo staff tecnico con Marco Licastro, Adriano Pacifici e Mattia Esposito, con il coordinamento del direttore sportivo Marco Magara, la collaborazione del dottor Emanuele Cherubini per la prevenzione degli infortuni e il sostegno dei preparatori atletici Matteo Cetarini e Luca Ricciarini.