Non denunciò la combine: un anno a Vezzi

di Francesco Tozzi

Un anno di squalifica a Filippo Vezzi per omessa denuncia. È quanto ha stabilito il Tribunale Federale, ponendo fine al caso Tau Altopascio-Figline della primavera scorsa. Termina così, con otto giornate d’anticipo, la stagione dell’attaccante biancorosso. Dopo il procedimento di venerdì 24 febbraio a Coverciano, lunedì sera sono state rese note le squalifiche definitive relative alla combine che caratterizzò i play-off dell’Eccellenza toscana nel 2022. Un anno di squalifica, il minimo previsto dal Codice di Giustizia Sportiva per omessa denuncia, anche al calciatore Tito Marabese, oggi al San Miniato Basso. Tommaso Degl’Innocenti resterà fuori dai campi per 18 mesi, oltre a dover effettuare attività di volontariato. Infine il Figline è stato sanzionato per un ammontare complessivo di 750 euro per responsabilità oggettiva. Nel primo processo conclusosi a settembre scorso erano giunte le squalifiche di 9 mesi più un anno e mezzo di volontariato per i giocatori Saitta e Privitera, 2 anni per il calciatore Burzagli, 12 mesi più un anno e mezzo di volontariato per il tecnico Becattini, 3 anni e 6 mesi per il direttore sportivo Frediani e 3 anni al presidente Simone Simoni. Ma riavvolgiamo il nastro. A maggio dello scorso anno, quando Vezzi vestiva la maglia gialloblu, il Figline perse ad Altopascio per 5-1. La compagine fiorentina smise di giocare per subire più gol del previsto. Grazie ad un calcolo fatto a tavolino, la maggiore differenza reti avrebbe avvantaggiato proprio il Tau, ma ecco il perché del comportamento della compagine valdarnese: la loro sconfitta con quel risultato gonfiato avrebbe obbligato il Livorno a vincere con il Tau nel turno successivo, trascinando in D anche il Figline. Il piano non andò a buon fine, perché poi il Livorno perse 1-0 dai lucchesi. Una decisione, quella della giustizia sportiva, che era nell’aria, ma che giunge a due mesi dalla fine del campionato, privando il club di piazza Coralli di uno dei suoi elementi più rappresentativi. Il bomber di Campo di Marte giunto a Terranuova dallo Scandicci, aveva esordito in biancorosso l’11 dicembre 2022. La settimana successiva, titolare fin dal primo minuto, Vezzi firmò una doppietta personale nella gara interna contro il Città di Castello. Adesso Simone Calori dovrà fare i conti con questa importante assenza nel reparto offensivo.