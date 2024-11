Niente da fare per la BC Servizi al Palasport Estra contro la capolista Lucca

Arezzo, 25 novembre 2024 – Perde in casa la BC Servizi contro la prima della classe Lucca che al Palasport Estra nel secondo tempo cambia marcia e mette alle corde la formazione amaranto grazie ad un ottimo gioco di squadro finalizzato dalla coppia Dubois-Trentin.

Inizio partita equilibrato con Lucca che segna subito tre triple con Trentin e Del Debbio e la BC Servizi che risponde con Buzzone ed il gioco nel pitturato di Prenga innescato da Toia, alla prima sirena è Lucca ad essere in vantaggio 22-20 ma la SBA è attenta e si prende qualche punto di vantaggio nel secondo quarto con i canestri di Bischetto e Toia.

Gli ospiti rispondono ancora con il rito da fuori, Dubois e Tempestini dall'arco dei 6 e 75 chiudono il break di 5 punti a favore di Arezzo che all'intervallo si ritrova avanti di soli due punti 39-37. Ad inizio ripresa c è il cambio di passo della squadra di coach Olivieri che imbriglia il gioco offensivo amaranto e in attacco ha la giusta fluidità per mettere in difficoltà la difesa della BC Servizi, Trentin trova più soluzioni per bruciare la retina della squadra di casa e porta gli ospiti avanti 67-54.

Nell'ultimo quarto la BC Servizi prova a reagire e riesce anche ad accorciare almeno a -8 il divario ma a questo punto sale in cattedra Dubois che mette a referto ben 13 punti in un solo quarto che chiudono definitivamente una partita che ha visto Lucca mettere a referto ben 14 triple con il 48% di realizzazione che ha tagliato le gambe alla difesa aretina.

Chiuso con questo passo falso il girone di andata, la BC Servizi adesso è proiettata alla prima partita di ritorno che sarà ancora una volta al Palasport Estra, Domenica 1 Dicembre infatti la squadra di coach Fioravanti ospiterà alle ore 18 la Mens Sana Siena che precede gli amaranto di due punti in classifica.