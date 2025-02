Nicholas Gavagni vince il bronzo nel lungo ai Campionati Italiani Juniores

Arezzo, 3 febbraio 2025 – Nicholas Gavagni vince il bronzo nel salto in lungo ai Campionati Italiani Indoor Juniores.

L’atleta dell’Alga Atletica Arezzo è sceso in pista ad Ancona nella più importante manifestazione nazionale di inizio stagione dove, a confronto con i migliori coetanei di tutta la penisola, è stato protagonista di una prestazione di assoluto livello che è valsa il podio.

Nato nel 2006 e allenato da Paolo Tenti, Gavagni aveva fin da subito dimostrato il proprio stato di forma con una prestazione di 7.16 metri al secondo salto che è poi stata ulteriormente migliorata al quarto tentativo con il suo nuovo record personale indoor di 7.26 metri che ha permesso di festeggiare il terzo posto.

Per l’aretino si tratta della terza medaglia tricolore negli ultimi tre anni dopo i due argenti conquistati nel 2023 tra gli Allievi e nel 2024 tra gli Juniores, trovando dunque conferma tra le grandi promesse dell’atletica giovanile italiana.

Il salto in lungo ha regalato particolari soddisfazioni all’Alga Atletica Arezzo che ha visto ben due atleti tra i primi dieci della penisola in questa disciplina: ai Campionati Italiani Indoor, infatti, era presente anche Filippo Guiducci del 2007 che, al primo anno tra gli Juniores, ha chiuso la gara al nono posto con 6.80 metri ed è risultato come il migliore del suo anno di nascita.

La squadra aretina in pista ad Ancona ha fatto affidamento anche su Riccardo Cincinelli del 2005 che, nella categoria Promesse, ha corso i 60 ostacoli e si è piazzato diciassettesimo in Italia con il suo record personale di 8.48 secondi.

Il fine settimana dell’Alga Atletica Arezzo è stato ulteriormente impreziosito dalla partecipazione ad altre gare che, in varie categorie e varie specialità, hanno impegnato gli atleti e le atlete del settore giovanile, a partire dal Campionato Toscano Allievi di Firenze dove Filippo Misuri del 2009 si è laureato campione regionale nel salto in alto con 1.87 metri e dove Elena Vella è arrivata terza nel salto in alto con 1.46 metri e settima nel salto in lungo con il record personale di 4.82 metri.

La terza prova del Gran Prix Toscano di Cross nella senese Monteriggioni ha registrato il trionfo di Abderrahman Taoss del 2004 con 16.23 minuti nella gara Assoluta dei 5 km e la buona prestazione di Duccio Sandroni del 2009 con 18.42 minuti, infine Bucine ha ospitato la prima tappa del campionato provinciale di corsa campestre in cui l’Alga Atletica Arezzo ha schierato i più giovani atleti della categoria Esordienti.

Questa gara ha visto emergere soprattutto i bambini e le bambine del biennio 2018-2019 nei 200 metri degli Esordienti C con il primo posto di Isabella Cari, i secondi posti di Anna Erca e Filippo Dini, e il terzo posto di Tommaso Giustini, mentre tra i nati del 2014-2015 è arrivato il secondo posto di Samuel Basso nei 600 metri degli Esordienti A.

Tra gli atleti premiati sono rientrati anche Leonardo Del Gamba per il quarto posto tra gli Esordienti C, e Michela Chermisi e Mia Fiscarelli che si sono piazzate rispettivamente quarta e quinta nei 400 metri delle Esordienti B del 2016-2017.