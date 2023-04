Mussis e Giordani inguardabili L’orgoglio di Giusti

GIUSTI 6,5. Uno dei pochi a meritare la sufficienza piena. Si arrende senza colpe al diagonale di Marzierli e non può far niente sui rigori calciati alla perfezione dal capitano dei gialloblù Brenna. TOZZUOLO 5. Se la cava nei 45’ iniziali, limita Ubaldi, inserendosi anche in avanti in un paio di circostanze. Evapora nella ripresa.

SILVESTRO s.v.

GENNARI 5,5. Si vede che non è al meglio della condizione ma stringe lo stesso i denti e tiene botta fino a metà gara. Poi cede anche lui e sono guai.

BERTOLA 5. Per l’ex spezzino vale il discorso generale. Sparisce alla distanza e provoca il penalty del sorpasso ospite.

CERASANI 5. Dal suo piede si attendevano i suggerimenti in area per la testa di Italeng o di Rovaglia ma se si esclude un avvio incoraggiante, il ragazzo è uscito dalla partita. KERNEZO s.v. AMATUCCI 6. Il capitano, confermando la tradizione, è uno degli ultimi ad arrendersi in un sabato da tregenda per i rossoblù.

MUSSIS 5. Stavolta l’argentino di La Plata ne azzecca davvero poche. Suo, per giunta, il disimpegno errato che innesca l’azione del 2-1 ospite.

LISCHI 5,5. Reduce da un infortunio, si mette a disposizione con la generosità di chi è attaccato alla maglia.

ENYAN s.v.

GIORDANI 5,5. Giornata difficile, si fa ammonire e a conti fatti va al tiro in una sola occasione. ITALENG 6. Va premiato per l’impegno e la voglia di scongiurare un destino che per i valdarnesi sembra già scritto. ROVAGLIA 6. Il voto premia la prontezza nell’azione del gol.

PEREZ s.v.