Montevarchi a Pesaro, la salvezza in palio

di Giustino Bonci

E’ il secondo atto di una settimana che deciderà gran parte del destino dell’Aquila. Stasera, con fischio d’inizio alle 21, i rossoblù affronteranno in trasferta la Vis Pesaro. Uno scontro più che diretto alla luce dei risultati di sabato scorso, ovvero il ritorno finalmente alla vittoria del Montevarchi e il naufragio dei marchigiani guidati da Oscar Brevi a Siena (4-0 al passivo). Va detto, peraltro, che i valdarnesi non tengono assolutamente conto della pesante sconfitta degli avversari sotto la Torre del Mangia, anche per l’organico rimaneggiato dei biancorossi. Marco Banchini e Mattia Gennari, gli ex di parte montevarchina hanno parlato di una gara come le altre, senza lasciare spazio ai ricordi. "Vale solo tre punti – ha sottolineato l’allenatore al timone dei pesaresi nella scorsa Lega Pro – e l’esperienza passata è un altro discorso. Sarà un turno infrasettimanale complicato soprattutto per la gestione delle energie nervose, ma la concentrazione è massima e non penseremo anzitempo al duello di sabato con l’Imolese". Vista l’importanza della posta in palio, è probabile che il turnover sia applicato con estrema moderazione dal mister delle aquile, pur se si profilano alcune novità. La prima riguarda il rientro dalla squalifica di Alessandro Tozzuolo, che riprenderà il suo posto nella difesa a tre completata da Gennari e da Bertola, ormai recuperato dall’infortunio di Cesena e in ballottaggio con Fiumanò e Chiti. In mediana, dopo la decina di minuti giocati con la Torres è plausibile il ritorno del capitano Francesco Amatucci. Potrebbe essere Silvestro ad accomodarsi in panchina rispetto al confronto con i sardi. In attacco, con Giordani pronto ad inserirsi, dovrebbe iniziare la coppia Italeng-Kernezo, ma le quotazioni di Joshua Perez sono in rialzo.

COSI’ IN CAMPO (ORE 21)

VIS PESARO (3-5-2): Farroni; Rossoni, Tonucci, Bakayoko; St Clair, Aucelli, Valdifiori, Di Paola, Zoia; Gerardi, Fedato. A disposizione: Campani, Ghazoini, Gavazzi, Ngom, Nina, Enem, Borsoi, Astrologo, Venerandi, Sanogo, Coppola, Garau, Parodi, Gega, Pucciarelli. Allenatore: Brevi AQUILA (3-5-2): Giusti; Tozzuolo, Gennari, Bertola; Cerasani, Amatucci, Mussis, Giordani, Lischi; Kernezo, Italeng. A disposizione: Mazzini, Rossi; Chiti, Biagi, Boncompagni, Fiumanò, Manè, Nador, Rovaglia, Silvestro, Enyan, Pietra, Sorgente, Perez. Allenatore: Banchini.

Arbitro: Taricone di Perugia.