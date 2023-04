Monterchiese, è qui la grande festa Brindisi per il ritorno in Seconda

MONTERCHI

Tutto pronto a Monterchi per la grande festa. Domani infatti è in programma la sfida di campionato tra i gialloverdi locali e la Polisportiva Monsigliolo. Una gara che di fatto avrebbe poco da dire visto che il team di Monterchi ha già raggiunto la matematica promozione in Seconda categoria. Una stagione vissuta alla grande dai ragazzi di Manuele Capacci (nella foto), in grado di mettersi alle spalle formazioni del calibro di Poppi e Fortis Arezzo, giusto per citare alcune delle formazioni maggiormente accreditate a inizio stagione per il salto in categoria superiore.

A 90’ dal termine della regular season i giochi sono ormai fatti e quella di domani pomeriggio sarà di fatto la passerella d’onore della formazione.

L’obiettivo adesso è quello di onorare l’ultimo impegno ufficiale in campionato contro una compagine che di fatto non ha più nulla da chiedere al torneo. Il Monsigliolo si trova infatti con i suoi 36 punti troppo lontano dalla zona playoff. Come rilanciato anche sui canali social della società gialloverde domani il programma prevede il calcio di inizio alle ore 16 in punto, quindi al termine dell’incontro spazio alla festa vera e propria presso l’impianto sportivo ‘Piero della Francesca’ dove non mancheranno all’appuntamento tifosi e simpatizzanti. A seguire spazio ad una bella grigliata aperta a tutti offerta dalla società per un traguardo storico.