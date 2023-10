Longo spreca il match point. Ma il Sansepolcro respira

SANSEPOLCRO

0

FOLLONICA GAVORRANO

0

SANSEPOLCRO (4-3-3): Guerri; Della Spoletina, Borgo, Martinelli, Bologna; Piermarini (24’ st Pauselli), Gia. Gorini, D’Angelo; Mariotti (19’ st Buzzi), Longo (24’ st Essoussi), Ferri Marini (38’ st Brizzi). All. Bricca.

FOLLONICA GAVORRANO (4-3-1-2): Filippis; Botrini (34’ st Barlettani), Dierna (1’ st Brunetti), Ampollini, Ceccanti; Grifoni (30’ st Modic), Pignat (30’ st Souare), Lepri (22’ st Masini); Lo Sicco; Regoli, Marcheggiani. All. Masi.

Arbitro: Giudice di Frosinone.

SANSEPOLCRO – Un Sansepolcro finalmente all’altezza della situazione tiene testa al quotato Follonica Gavorrano e lo 0-0 che esce fuori dal caldo pomeriggio del Buitoni premia senza dubbio di più la formazione maremmana. Alla resa dei conti, i bianconeri hanno costruito più degli avversari e per la prima volta da inizio stagione (altro dato confortante) la porta difesa da Guerri è rimasta inviolata. Pronti via e dopo appena 50“ il rasoterra di Ferri Marini (nella foto a destra) è deviato in angolo; il Follonica Gavorrano fa leva sulla vivacità di Grifoni e Lo Sicco e risponde all’8’ con la girata di Marcheggiani, che da centro area sfiora il palo. La compagine di Bricca, dapprima preoccupata di contenere le iniziative degli ospiti, cresce nel finale di tempo e al 44’ va vicino alla segnatura: cross dalla sinistra di Mariotti e colpo di testa di Piermarini con Dierna che salva sulla linea a portiere battuto. Al rientro dall’intervallo, Guerri è chiamato all’unico vero intervento del match, quando al 4’ blocca a terra una insidiosa punizione dal limite di Lo Sicco, poi però è più che mai Sansepolcro; già al 7’, sull’angolo dalla destra di Giacomo Gorini, arriva Martinelli che si coordina e spara con il sinistro di collo pieno sopra la traversa. I biturgensi tengono il ritmo e il pallino del gioco, tanto che al 21’ matura la già ricordata opportunità da rete sul lungo lancio per il generoso Ferri Marini, che si vede respingere la conclusione ravvicinata da Filippis; la palla arriva sui piedi del neo-entrato Buzzi, che taglia in mezzo per Longo (nella foto a sinistra), il quale cicca clamorosamente la deviazione con la porta spalancata. Al triplice fischio, l’applauso meritato dei sostenitori di casa. Che dunque il Sansepolcro abbia operato il cambio di passo?

Claudio Roselli