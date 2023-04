L’Arezzo sale sull’ottovolante per la serie C

grosseto

1

arezzo

2

GROSSETO (3-5-2): Nannetti; Moscatelli, Carannante, Bruni; Crivellaro (27’ st Scaffidi), Cretella, Pasciuti, Veronesi (6’ st Ferrante, 34’ st Alexsic), Battistoni; Gomes, Giustarini. A disp: Citillo, Caprioli, Diambo, Cesaroni.

Allenatore: Coscia (Cretaz squalificato).

AREZZO (4-3-3): Trombini, Lazzarini, Polvani, Risaliti, Zona, Foglia (34’ st Pretato), Damiani (15’ st Bianchi), Castiglia, Cantisani (39’ st Pericolini), Gucci, Convitto (12’ st Pattarello). A disp: Viti, Persichini, Gaddini, Arduini, Bramante. Allenatore: Indiani.

Arbitro: Gallo di Castellammare di Stabia (Cozzuto-Gennuso).

Reti: pt 42’ Bruni, st 10’ Gucci, st 25’ Castiglia (rig).

Note: gara disputata a porte chiuse. Recupero: 2’ + 4’. Ammoniti: Veronesi, Risaliti, Crivellaro. Moscatelli

POGGIBONSI – L’Arezzo confeziona l’ottava meraviglia, nel senso di successi consecutivi, e allunga a + 10 sulla Pianese in attesa del risultato odierno degli amiatini a Livorno. Sul neutro di Poggibonsi, e a porte chiuse, la capolista vince in rimonta sul Grosseto grazie alla zampata di Gucci e al rigore di Castiglia che salgono entrambi a quota 7 e ribaltano, nella ripresa, lo svantaggio firmato dall’ex Bruni. Indiani torna all’usato sicuro e schiera i suoi con il collaudato 4-3-3. Ci sono Cantisani e Convitto ai fianchi di Gucci nel tridente, mentre in mediana Foglia sostituisce lo squalificato Settembrini e Damiani è preferito a Bianchi. Fin dalla prime battute si capisce che sarà un derby che lascerà poco spazio allo spettacolo. Il più pericoloso è Convitto che impegna due volte Nannetti con due conclusioni dalla distanza, la prima rasoterra e la seconda a mezza altezza. In entrambi i casi il portiere del Grosseto si fa trovare pronto. Intorno alla mezz’ora l’Arezzo reclama un rigore per un tocco di mano nell’area biancorossa di Gomes, ma Gallo sorvola.

Nel finale di primo tempo la capolista aumenta la pressione, i maremmani tengono con un po’ di affanno e un Nannetti che sbroglia alcune mischie pericolose nella propria area. Quando meno te lo aspetti il Grosseto passa. Al 42’ Risaliti stende Giustarini ai 20 metri e rimedia un giallo pesante che gli farà saltare per squalifica la prossima gara. Oltre la beffa anche il danno perchè sulla punizione che ne scaturisce la difesa amaranto si sorprendere dall’ex Bruni nell’area piccola: tocco ravvicinato del difensore che vale l’1-0. La reazione dell’Arezzo è immediata e in avvio di ripresa (10’) arriva il meritato pari grazie alla zampata sotto misura di Gucci che scaraventa in rete un pregevole assist di Foglia.

Indiani ritocca il tridente inserendo Pattarello per Convitto e il cambio è decisivo perché il neo entrato prima scalda i guanti a Nannetti e poi si procura il rigore che Castiglia trasforma al 25’ con freddezza. Nel recupero l’Arezzo sfiora il tris con Pattarello il cui tocco dopo un veloce contropiede è salvato sulla linea. Va bene lo stesso così: la serie C è sempre più vicina.

Andrea Lorentini