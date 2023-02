L’Arezzo ritrova Pattarello: test per il rientro

di Luca Amorosi

L’Arezzo che mette nel mirino il Seravezza in vista della trasferta di domenica si è concesso ieri una sgambata con il Gubbio, formazione di terza serie a oggi quinta nel girone B. Un’amichevole, vinta dagli ospiti 0-2, che è servita ai due esperti tecnici toscani Indiani e Braglia per ruotare tutto l’organico e ottenere indicazioni in particolare da alcuni giocatori. Nel caso dell’allenatore amaranto, sotto la lente d’ingrandimento c’erano i vari Pretato, Arduini, Damiani, Persichini e Cantisani, cioè i nuovi acquisti di gennaio e dunque gli ultimi arrivati in viale Gramsci.

Eccetto il classe 2004, infatti, tutti gli altri sono partiti dall’inizio nel consueto 4-3-3, oltre a Poggesi come terzino destro dopo l’assenza dai convocati contro la Flaminia per colpo allo zigomo e sceso in campo con una mascherina protettiva.

Si è rivisto anche Pattarello dopo la squalifica di due turni ed è stato uno dei più ispirati in un primo tempo giocato a ritmi blandi in cui gli ospiti hanno fatto valere la differenza di categoria nella fase centrale, trovando il vantaggio al 27’ con uno sfortunato autogol di Arduini che ha deviato nella propria porta, tentando di anticipare un attaccante umbro, un cross basso in area piccola. Dieci minuti dopo, invece, Semeraro è bravo a raccogliere un cross sul secondo palo, aggirare Poggesi in marcatura e scagliare in porta un tiro potente e preciso che bacia la traversa interna.

Nel finale di tempo Pattarello lambisce il palo con un bell’esterno sinistro da fuori area, poi è Persichini a non riuscire a deviare in porta una punizione coi giri giusti di Settembrini. Nella ripresa entrambi i tecnici mischiano le carte e non succede quasi nulla fino a dieci minuti dalla fine, quando l’Arezzo alza il baricentro e mette in difficoltà un Gubbio che pareva già negli spogliatoi. Una chance se la procura Gucci di testa, su cui è attento il portiere Meneghetti. Le altre portano la firma di Cantisani, bravo a dialogare al limite con la punta amaranto e concludere in diagonale colpendo il palo, e di Gaddini, che da sinistra si accentra e tira dal limite di destro trovando la respinta del portiere eugubino. Sulla ribattuta il più lesto è Arduini che però trova ancora la risposta dell’estremo difensore umbro prima della fine delle ostilità. Dentro un test ben lontano da una partita che conta per intensità e agonismo, sono comunque arrivati segnali incoraggianti dagli scampoli di gara di Cantisani, Gucci e Pattarello su tutti.

: Viti (1’ st Trombini, 35’ st Di Furia); Poggesi (16’ st Lazzarini), Pretato, Risaliti (1’ st Polvani), Zona (1’ st Pericolini); Arduini (16’ st Castiglia), Damiani (16’ st Bianchi), Settembrini (1’ st Foglia); Convitto (35’ pt Bramante, 16’ st Gaddini), Persichini (16’ st Gucci), Pattarello (16’ st Cantisani).

All. Indiani.

GUBBIO: Greco (1’ st Meneghetti); Tazzer (1’st Redolfi), Dutu, Portanova (1’ st Bonini); Corsinelli (1’ st Moelli), Vitale (1’ st Toscano), Bontà (1’ st Rosaia), Bulevardi (1’st Arena), Semeraro (20’ st Rovaldo); Spina (1’st Di Stefano), Vazquez (1’st Arras).

All. Braglia.

Reti: pt 27’ aut. Arduini, 37’ Semeraro.