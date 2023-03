L’Aquila al gran completo

di Giustino Bonci

Alla vigilia della gara da vincere con il San Donato Tavarnelle, di colpo, l’Aquila passa dall’emergenza di Recanati al ritorno dell’organico al completo. Sì, perché se nelle Marche mancavano ben sei giocatori, con l’aggiunta di Lischi e Chiti, usciti per infortunio durante la partita, il Montevarchi può affrontare l’incontro decisivo di domani pomeriggio al Brilli Peri (ore 17,30) con una certezza, vale a dire, la possibilità per il tecnico Marco Banchini di contare, salvo sorprese sgradite dell’ultimo istante, sull’intera rosa. In attacco tornerà Jonathan Italeng, che ha scontato il turno di squalifica, ma ha recuperato dal problema intestinale anche Simone Sorgente, alternativa alle altre punte in corso d’opera. Nella lista dei disponibili per il centrocampo ci saranno di nuovo Steven Nador, rientrato dal ritiro della Nazionale del Togo, e il prodotto del vivaio Lorenzo Boncompagni, a sua volta ristabilito da un lieve infortunio. Arruolabile di nuovo, in difesa, Filippo Fiumanò, l’ex Juventus Next Gen reduce dalla convocazione con gli azzurrini dell’Under 20. Si sono ristabiliti, inoltre, dai ruvidi interventi subiti domenica scorsa anche la "bandiera" rossoblù Luca Lischi e il terzino ex viola Lorenzo Chiti. Ma, senza che ce ne vogliano gli altri aquilotti, una delle notizie migliori in una settimana di attesa, concentrazione e speranza, riguarda Mattia Gennari. L’esperto centrale di retroguardia, infatti, aveva stretto i denti il 18 marzo nel match contro l’Imolese pur non essendo al meglio. In vista della trasferta a Recanati, gli staff tecnico e sanitario dei valdarnesi avevano sperato fino all’ultimo che il leader del reparto difensivo non dovesse marcare visita e invece Gennari era stato costretto a sedersi in panchina solo per onor di firma. Ebbene, il calciatore nativo di Città di Castello sarà di nuovo in campo nel confronto che vale, è il caso di ripetere, una bella fetta di salvezza.

Tutti convocabili, dunque, nell’Aquila che in questi giorni ha lavorato con un obiettivo preciso. Ovvero ritrovare la fiducia che aveva fruttato le due vittorie consecutive con Torres e Pesaro, analizzando i motivi e studiando contromisure adeguate al problema emerso dopo il 2-1 subito dalla Recanatese, quando i rossoblù hanno smesso di giocare, di crederci e di ripartire. In uno scontro diretto come quello alle porte non ci dovranno essere simili cali di tensione emotiva e, soprattutto, bisognerà essere più cinici in zona gol, ripensando alle occasioni clamorose non sfruttate nel turno precedente.